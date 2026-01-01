Do 69% zniżki na Apache Kvrocks

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Oparta na dysku baza danych klucz-wartość z protokołem Redis, która przechowuje znacznie więcej danych na gigabajt pamięci RAM niż Redis w pamięci.

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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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200 GB przestrzeni na dysku NVMe
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KVM 8
277,99 
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
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400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
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KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

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Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Apache Kvrocks

Apache Kvrocks to rozproszona baza danych klucz-wartość NoSQL, która obsługuje protokół Redis RESP, ale przechowuje dane na dysku za pośrednictwem RocksDB, zamiast przechowywać cały zestaw danych w pamięci. Rezultatem jest łatwa do wdrożenia alternatywa dla każdego klienta Redis, która przechowuje znacznie większe zestawy danych na tym samym sprzęcie, idealna dla obciążeń, gdzie Redis działający w pamięci staje się zbyt drogi.

Kvrocks obsługuje wszystkie główne typy danych Redis, przestrzenie nazw z tokenami dla poszczególnych dzierżawców, asynchroniczną replikację binlogów, Redis Sentinel do przełączania awaryjnego oraz centralnie zarządzany tryb klastra. Samodzielne hostowanie Kvrocks na VPS zapewnia aplikacjom trwały, kompatybilny z Redis magazyn z pełną kontrolą nad strojeniem RocksDB, kompresją i układem pamięci masowej bez cen usług zarządzanych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Apache Kvrocks

Kompatybilny z protokołem Redis

Działa z każdą biblioteką klienta Redis, komunikując się za pomocą standardowego protokołu RESP na porcie 6666 — ciągi znaków, hasze, listy, zbiory, zbiory posortowane, strumienie i bitmapy zachowują się jak w Redisie.

Pamięć dyskowa

Silnik RocksDB utrwala cały zestaw danych na dysku, dzięki czemu pojemność skaluje się wraz z pamięcią masową zamiast z pamięcią RAM, często przechowując dziesiątki razy więcej danych na VPS niż Redis.

Przestrzenie nazw z tokenami

Obsługa przestrzeni nazw dla wielu dzierżawców przypisuje oddzielny token do każdej logicznej bazy danych, dzięki czemu pojedyncza instancja Kvrocks może być bezpiecznie współdzielona między aplikacjami.

Asynchroniczna Replikacja

Replikacja binlogów w stylu MySQL przesyła zapisy do replik w celu skalowania odczytu, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii bez zakłócania działania głównego serwera.

Klaster i Sentinel

Natywny tryb klastra Redis i kompatybilność z Redis Sentinel umożliwiają poziome dzielenie danych i automatyczne przełączanie awaryjne przy użyciu istniejących narzędzi Redis.

Dlaczego warto uruchomić Apache Kvrocks na Hostinger

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Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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