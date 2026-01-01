Wdróż Apache Kvrocks jednym kliknięciem.
Oparta na dysku baza danych klucz-wartość z protokołem Redis, która przechowuje znacznie więcej danych na gigabajt pamięci RAM niż Redis w pamięci.
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Co możesz zbudować z Apache Kvrocks
Apache Kvrocks to rozproszona baza danych klucz-wartość NoSQL, która obsługuje protokół Redis RESP, ale przechowuje dane na dysku za pośrednictwem RocksDB, zamiast przechowywać cały zestaw danych w pamięci. Rezultatem jest łatwa do wdrożenia alternatywa dla każdego klienta Redis, która przechowuje znacznie większe zestawy danych na tym samym sprzęcie, idealna dla obciążeń, gdzie Redis działający w pamięci staje się zbyt drogi.
Kvrocks obsługuje wszystkie główne typy danych Redis, przestrzenie nazw z tokenami dla poszczególnych dzierżawców, asynchroniczną replikację binlogów, Redis Sentinel do przełączania awaryjnego oraz centralnie zarządzany tryb klastra. Samodzielne hostowanie Kvrocks na VPS zapewnia aplikacjom trwały, kompatybilny z Redis magazyn z pełną kontrolą nad strojeniem RocksDB, kompresją i układem pamięci masowej bez cen usług zarządzanych.
Główne cechy Apache Kvrocks
Kompatybilny z protokołem Redis
Działa z każdą biblioteką klienta Redis, komunikując się za pomocą standardowego protokołu RESP na porcie 6666 — ciągi znaków, hasze, listy, zbiory, zbiory posortowane, strumienie i bitmapy zachowują się jak w Redisie.
Pamięć dyskowa
Silnik RocksDB utrwala cały zestaw danych na dysku, dzięki czemu pojemność skaluje się wraz z pamięcią masową zamiast z pamięcią RAM, często przechowując dziesiątki razy więcej danych na VPS niż Redis.
Przestrzenie nazw z tokenami
Obsługa przestrzeni nazw dla wielu dzierżawców przypisuje oddzielny token do każdej logicznej bazy danych, dzięki czemu pojedyncza instancja Kvrocks może być bezpiecznie współdzielona między aplikacjami.
Asynchroniczna Replikacja
Replikacja binlogów w stylu MySQL przesyła zapisy do replik w celu skalowania odczytu, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii bez zakłócania działania głównego serwera.
Klaster i Sentinel
Natywny tryb klastra Redis i kompatybilność z Redis Sentinel umożliwiają poziome dzielenie danych i automatyczne przełączanie awaryjne przy użyciu istniejących narzędzi Redis.
Dlaczego warto uruchomić Apache Kvrocks na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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