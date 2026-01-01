Apache Kvrocks to rozproszona baza danych klucz-wartość NoSQL, która obsługuje protokół Redis RESP, ale przechowuje dane na dysku za pośrednictwem RocksDB, zamiast przechowywać cały zestaw danych w pamięci. Rezultatem jest łatwa do wdrożenia alternatywa dla każdego klienta Redis, która przechowuje znacznie większe zestawy danych na tym samym sprzęcie, idealna dla obciążeń, gdzie Redis działający w pamięci staje się zbyt drogi.

Kvrocks obsługuje wszystkie główne typy danych Redis, przestrzenie nazw z tokenami dla poszczególnych dzierżawców, asynchroniczną replikację binlogów, Redis Sentinel do przełączania awaryjnego oraz centralnie zarządzany tryb klastra. Samodzielne hostowanie Kvrocks na VPS zapewnia aplikacjom trwały, kompatybilny z Redis magazyn z pełną kontrolą nad strojeniem RocksDB, kompresją i układem pamięci masowej bez cen usług zarządzanych.