CloudBeaver to internetowa aplikacja do zarządzania bazami danych, opracowana przez zespół stojący za popularnym klientem desktopowym DBeaver. Umożliwia profesjonalne zarządzanie bazami danych w dowolnej przeglądarce, pozwalając zespołom na wykonywanie zapytań, wizualizację i zarządzanie wieloma systemami baz danych z jednego interfejsu, bez konieczności instalowania oprogramowania desktopowego na każdej maszynie.

Samodzielne hostowanie CloudBeaver na Twoim VPS-ie utrzymuje dane uwierzytelniające bazy danych i wyniki zapytań w Twojej własnej sieci. Unikasz wystawiania poszczególnych baz danych na publiczny internet, jednocześnie zapewniając swojemu zespołowi scentralizowany, kontrolowany rolami dostęp do potrzebnych im baz danych — z dowolnego urządzenia, z dowolnej lokalizacji.