Wdróż CloudBeaver jednym kliknięciem.
Internetowe narzędzie do zarządzania bazami danych stworzone przez zespół DBeaver, obsługujące PostgreSQL, MySQL, MongoDB i dziesiątki innych.
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Co możesz zbudować z CloudBeaver
CloudBeaver to internetowa aplikacja do zarządzania bazami danych, opracowana przez zespół stojący za popularnym klientem desktopowym DBeaver. Umożliwia profesjonalne zarządzanie bazami danych w dowolnej przeglądarce, pozwalając zespołom na wykonywanie zapytań, wizualizację i zarządzanie wieloma systemami baz danych z jednego interfejsu, bez konieczności instalowania oprogramowania desktopowego na każdej maszynie.
Samodzielne hostowanie CloudBeaver na Twoim VPS-ie utrzymuje dane uwierzytelniające bazy danych i wyniki zapytań w Twojej własnej sieci. Unikasz wystawiania poszczególnych baz danych na publiczny internet, jednocześnie zapewniając swojemu zespołowi scentralizowany, kontrolowany rolami dostęp do potrzebnych im baz danych — z dowolnego urządzenia, z dowolnej lokalizacji.
Główne cechy CloudBeaver
Obsługa wielu baz danych
Połącz się z PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server i wieloma innymi z jednego ujednoliconego interfejsu.
Wizualny kreator zapytań
Twórz złożone zapytania za pomocą interfejsu „drag-and-drop”, redukując błędy i obniżając próg dla mniej doświadczonych użytkowników.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zarządzaj uprawnieniami użytkowników na poziomie połączenia, aby członkowie zespołu widzieli tylko bazy danych, do których mają autoryzowany dostęp.
Zaawansowany edytor SQL
W pełni funkcjonalny edytor z podświetlaniem składni, autouzupełnianiem i historią zapytań do wydajnej codziennej pracy z bazami danych.
Wizualizacja danych
Wyświetlaj wyniki zapytań jako wykresy i diagramy bezpośrednio w przeglądarce, bez eksportowania do oddzielnego narzędzia BI.
Dlaczego warto uruchomić CloudBeaver na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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