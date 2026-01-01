Wdróż Kestra jednym kliknięciem.
Platforma orkiestracji przepływów pracy open-source, która pozwala budować, planować i monitorować potoki danych oraz zautomatyzowane przepływy pracy za pomocą edytora wizualnego.
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Co możesz zbudować z Kestra
Kestra to platforma orkiestracji przepływów pracy typu open-source, sterowana zdarzeniami, stworzona dla inżynierów, którzy muszą planować, uruchamiać i monitorować złożone potoki bez pisania szablonowego kodu infrastruktury. Łączy deklaratywną definicję przepływu pracy opartą na YAML z wizualnym edytorem w czasie rzeczywistym, grafem topologii na żywo i powtarzaniem wykonania — dzięki czemu jest przystępna dla początkujących i wystarczająco potężna dla dużych zespołów inżynierii danych.
Samodzielne hostowanie Kestry na Twoim VPS daje Ci nieograniczone przepływy pracy, pełną suwerenność danych oraz możliwość łączenia się z dowolną wewnętrzną usługą lub bazą danych bez ujawniania danych uwierzytelniających dostawcy SaaS. Wbudowana biblioteka wtyczek obejmuje ponad 400 integracji od razu po wyjęciu z pudełka.
Główne cechy Kestra
Wizualny edytor przepływu pracy
Twórz i edytuj przepływy pracy w przeglądarkowym widoku topologii, który renderuje się na żywo podczas wpisywania YAML — nie jest potrzebne żadne oddzielne narzędzie do tworzenia diagramów.
Wyzwalacze sterowane zdarzeniami
Uruchamiaj przepływy pracy na podstawie harmonogramów, webhooków, nadejścia plików, zdarzeń kolejek komunikatów lub zmian w bazie danych, korzystając z wbudowanych typów wyzwalaczy.
Ponad 400 wtyczek
Połącz się z AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs i dziesiątkami baz danych bez pisania kodu łącznika.
Powtórka wykonania
Ponownie uruchom dowolne poprzednie wykonanie z dowolnego zadania, sprawdź dane wejściowe i wyjściowe na każdym kroku i debuguj błędy bez ponownego uruchamiania całego potoku.
Równoległe wykonywanie zadań
Uruchamiaj grupy zadań równolegle lub sekwencyjnie w ramach tego samego przepływu pracy, aby zmaksymalizować przepustowość i zminimalizować opóźnienia potoku end-to-end.
Dlaczego warto uruchomić Kestra na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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