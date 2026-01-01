Kestra to platforma orkiestracji przepływów pracy typu open-source, sterowana zdarzeniami, stworzona dla inżynierów, którzy muszą planować, uruchamiać i monitorować złożone potoki bez pisania szablonowego kodu infrastruktury. Łączy deklaratywną definicję przepływu pracy opartą na YAML z wizualnym edytorem w czasie rzeczywistym, grafem topologii na żywo i powtarzaniem wykonania — dzięki czemu jest przystępna dla początkujących i wystarczająco potężna dla dużych zespołów inżynierii danych.

Samodzielne hostowanie Kestry na Twoim VPS daje Ci nieograniczone przepływy pracy, pełną suwerenność danych oraz możliwość łączenia się z dowolną wewnętrzną usługą lub bazą danych bez ujawniania danych uwierzytelniających dostawcy SaaS. Wbudowana biblioteka wtyczek obejmuje ponad 400 integracji od razu po wyjęciu z pudełka.