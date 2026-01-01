Wdróż Hasura GraphQL Engine za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Natychmiastowe interfejsy API GraphQL i REST dla Twojej bazy danych PostgreSQL — bez konieczności pisania kodu backendu.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine łączy się z Twoją bazą danych PostgreSQL i automatycznie generuje w pełni typowane API GraphQL w kilka sekund. Zamiast pisać kod resolvera, konfigurować definicje schematów lub budować warstwy zapytań od podstaw, programiści wskazują Hasurę na bazę danych i natychmiast otrzymują filtrowanie, sortowanie, stronicowanie, agregacje i subskrypcje w czasie rzeczywistym — wszystko zarządzane za pomocą wizualnej konsoli.
Z ponad 32 000 gwiazdek na GitHubie i zastosowaniem produkcyjnym w firmach na całym świecie, Hasura to najszybsza ścieżka od bazy danych do API. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje Twoje dane uwierzytelniające bazy danych i logikę zapytań w Twojej infrastrukturze, bez opłat za każde żądanie, bez kosztów transferu danych i z pełną kontrolą nad uprawnieniami dostępu i ograniczaniem szybkości.
Główne cechy Hasura GraphQL Engine
Natychmiastowa GraphQL APIs
Automatycznie generuje w pełni typowane API GraphQL z Twojego istniejącego schematu PostgreSQL — w tym tabele, widoki i relacje, bez konieczności pisania kodu resolvera.
Subskrypcje w czasie rzeczywistym
Każde zapytanie GraphQL może zostać przekształcone w subskrypcję na żywo, która wysyła aktualizacje do połączonych klientów za pośrednictwem WebSockets, gdy zmieniają się podstawowe dane.
Uprawnienia na poziomie wiersza
Zdefiniuj szczegółowe reguły kontroli dostępu dla każdej tabeli, roli i operacji za pomocą kreatora uprawnień typu „wskaż i kliknij” — bez potrzeby niestandardowego oprogramowania pośredniczącego.
Mapowanie punktów końcowych REST
Udostępnij każde zapisane zapytanie GraphQL jako nazwany punkt końcowy REST, dając klientom korzystającym wyłącznie z REST dostęp do tych samych danych bez oddzielnej warstwy API.
Zdalne schematy i akcje
Połącz zewnętrzne interfejsy API GraphQL i usługi HTTP w ujednolicony schemat, aby klienci mogli wysyłać zapytania o wszystko za pośrednictwem jednego punktu końcowego.
Dlaczego warto uruchomić Hasura GraphQL Engine na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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