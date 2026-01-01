Hasura GraphQL Engine łączy się z Twoją bazą danych PostgreSQL i automatycznie generuje w pełni typowane API GraphQL w kilka sekund. Zamiast pisać kod resolvera, konfigurować definicje schematów lub budować warstwy zapytań od podstaw, programiści wskazują Hasurę na bazę danych i natychmiast otrzymują filtrowanie, sortowanie, stronicowanie, agregacje i subskrypcje w czasie rzeczywistym — wszystko zarządzane za pomocą wizualnej konsoli.

Z ponad 32 000 gwiazdek na GitHubie i zastosowaniem produkcyjnym w firmach na całym świecie, Hasura to najszybsza ścieżka od bazy danych do API. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje Twoje dane uwierzytelniające bazy danych i logikę zapytań w Twojej infrastrukturze, bez opłat za każde żądanie, bez kosztów transferu danych i z pełną kontrolą nad uprawnieniami dostępu i ograniczaniem szybkości.