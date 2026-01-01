Wdróż evcc jednym kliknięciem.
Sterownik ładowania pojazdów elektrycznych z uwzględnieniem energii słonecznej i system zarządzania energią w domu dla setek stacji ładowania (wallboxów), inwerterów i pojazdów.
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Co możesz zbudować z evcc
evcc to otwarty kontroler ładowania pojazdów elektrycznych i system zarządzania energią domową, który priorytetowo traktuje ładowanie Twojego pojazdu elektrycznego za pomocą samodzielnie wyprodukowanej energii słonecznej zamiast energii z sieci. Łączy się z setkami wallboxów, falowników solarnych, systemów magazynowania energii, inteligentnych liczników i interfejsów API pojazdów, aby koordynować ładowanie w oparciu o bieżącą nadwyżkę PV, dynamiczne taryfy energii elektrycznej i stan naładowania akumulatora.
Samodzielne hostowanie evcc na Twoim własnym VPS utrzymuje dane uwierzytelniające urządzenia, historię ładowania i logikę automatyzacji całkowicie pod Twoją kontrolą, eliminuje wszelkie zależności od usług chmurowych dostawców i zapewnia niezawodne działanie Twoich strategii ładowania zawsze, gdy świeci słońce.
Główne cechy evcc
Ładowanie nadwyżek energii słonecznej
Ładuje Twój samochód elektryczny nadwyżką energii fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym, maksymalizując autokonsumpcję i minimalizując import z sieci.
Dynamiczne wsparcie taryf
Planuje ładowanie w najtańszych godzinach dynamicznych taryf energii elektrycznej, takich jak Tibber, aWATTar i Octopus.
Setki urządzeń
Integruje się z ładowarkami, licznikami, inwerterami i pojazdami firm ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei i wielu innych.
Konfiguracja przeglądarkowa
Skonfiguruj ładowarki ścienne, pojazdy, liczniki i punkty ładowania za pomocą interfejsu internetowego z przewodnikiem, bez ręcznej edycji plików YAML.
Świadomy baterii domowej
Koordynuje ładowanie pojazdu elektrycznego ze stanem naładowania domowego akumulatora, tak aby Twój domowy akumulator nie został rozładowany do zasilania samochodu.
REST i MQTT APIs
Udostępnia pełne API REST i MQTT dla Home Assistant, openHAB, Node-RED oraz niestandardowych automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić evcc na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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