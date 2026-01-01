evcc to otwarty kontroler ładowania pojazdów elektrycznych i system zarządzania energią domową, który priorytetowo traktuje ładowanie Twojego pojazdu elektrycznego za pomocą samodzielnie wyprodukowanej energii słonecznej zamiast energii z sieci. Łączy się z setkami wallboxów, falowników solarnych, systemów magazynowania energii, inteligentnych liczników i interfejsów API pojazdów, aby koordynować ładowanie w oparciu o bieżącą nadwyżkę PV, dynamiczne taryfy energii elektrycznej i stan naładowania akumulatora.

Samodzielne hostowanie evcc na Twoim własnym VPS utrzymuje dane uwierzytelniające urządzenia, historię ładowania i logikę automatyzacji całkowicie pod Twoją kontrolą, eliminuje wszelkie zależności od usług chmurowych dostawców i zapewnia niezawodne działanie Twoich strategii ładowania zawsze, gdy świeci słońce.