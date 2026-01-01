PrestaShop to w pełni funkcjonalna platforma e-commerce o otwartym kodzie źródłowym, używana przez sprzedawców w ponad 190 krajach. Zapewnia wszystko, co potrzebne do prowadzenia profesjonalnego sklepu internetowego gotowego do użycia: zarządzanie katalogiem produktów, przetwarzanie zamówień, zintegrowane bramki płatności (PayPal, Stripe i inne), obsługę wielu języków i walut oraz wbudowane narzędzia SEO — wszystko zarządzane z intuicyjnego panelu administracyjnego.

Hostowanie PrestaShop na Twoim własnym VPS utrzymuje dane klientów i zapisy płatności pod Twoją kontrolą, pozwala Ci precyzyjnie dostroić PHP i MySQL dla maksymalnej wydajności i skaluje się wraz z Twoim biznesem bez opłat za transakcję lub opłat za stanowisko z hostowanych platform e-commerce.