Wdróż PrestaShop jednym kliknięciem.
Potężna platforma e-commerce typu open source obsługująca ponad 300 000 sklepów internetowych na całym świecie z pełnym zarządzaniem produktami, płatnościami i obsługą wielu języków.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z PrestaShop
PrestaShop to w pełni funkcjonalna platforma e-commerce o otwartym kodzie źródłowym, używana przez sprzedawców w ponad 190 krajach. Zapewnia wszystko, co potrzebne do prowadzenia profesjonalnego sklepu internetowego gotowego do użycia: zarządzanie katalogiem produktów, przetwarzanie zamówień, zintegrowane bramki płatności (PayPal, Stripe i inne), obsługę wielu języków i walut oraz wbudowane narzędzia SEO — wszystko zarządzane z intuicyjnego panelu administracyjnego.
Hostowanie PrestaShop na Twoim własnym VPS utrzymuje dane klientów i zapisy płatności pod Twoją kontrolą, pozwala Ci precyzyjnie dostroić PHP i MySQL dla maksymalnej wydajności i skaluje się wraz z Twoim biznesem bez opłat za transakcję lub opłat za stanowisko z hostowanych platform e-commerce.
Główne cechy PrestaShop
Pełny Katalog Produktów
Zarządzaj nieograniczoną liczbą produktów z wariantami, kombinacjami, atrybutami i elastycznymi zasadami cenowymi, w tym rabatami ilościowymi i ograniczonymi czasowo kampaniami promocyjnymi.
Zintegrowane Płatności
Akceptuj płatności za pośrednictwem PayPal, Stripe, przelewu bankowego i dziesiątek regionalnych bramek płatności poprzez rynek modułów — nie jest wymagany niestandardowy kod płatności.
Wielojęzyczność i Waluta
Sprzedawaj klientom na całym świecie dzięki natywnej obsłudze wielu języków, walut i zasad podatkowych w ramach jednej instalacji sklepu z jednego panelu administracyjnego.
Narzędzia SEO i marketingowe
Konfigurowalne adresy URL, pola meta, generowanie mapy witryny oraz wbudowane narzędzia do kuponów rabatowych i programów lojalnościowych pomagają zwiększyć ruch i powtarzalne zakupy.
Motywy i Moduły
Rynek tysięcy motywów i modułów pozwala Ci rozszerzyć projekt i funkcjonalność bez dotykania kodu, od czatu na żywo po punkty lojalnościowe.
Dlaczego warto uruchomić PrestaShop na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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