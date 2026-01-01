AureusERP to nowoczesna, otwartoźródłowa platforma do planowania zasobów przedsiębiorstwa, zbudowana na Laravel 11 i FilamentPHP 3. Łączy ona finanse, zasoby ludzkie, zarządzanie zapasami, sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami w jednym, spójnym interfejsie — eliminując potrzebę korzystania z rozłączonych arkuszy kalkulacyjnych i oddzielnych narzędzi.

Samodzielne hostowanie AureusERP na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad danymi biznesowymi, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Z ponad 10 000 gwiazdek na GitHubie i aktywnym codziennym rozwojem, oferuje wiarygodną alternatywę open-source dla płatnych pakietów ERP, takich jak Odoo czy SAP Business One.