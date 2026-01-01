Wdróż AureusERP jednym kliknięciem.
Platforma ERP typu open-source dla MŚP, obejmująca finanse, HR, inwentaryzację, sprzedaż i CRM w jednym zunifikowanym systemie.
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Co możesz zbudować z AureusERP
AureusERP to nowoczesna, otwartoźródłowa platforma do planowania zasobów przedsiębiorstwa, zbudowana na Laravel 11 i FilamentPHP 3. Łączy ona finanse, zasoby ludzkie, zarządzanie zapasami, sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami w jednym, spójnym interfejsie — eliminując potrzebę korzystania z rozłączonych arkuszy kalkulacyjnych i oddzielnych narzędzi.
Samodzielne hostowanie AureusERP na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad danymi biznesowymi, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Z ponad 10 000 gwiazdek na GitHubie i aktywnym codziennym rozwojem, oferuje wiarygodną alternatywę open-source dla płatnych pakietów ERP, takich jak Odoo czy SAP Business One.
Główne cechy AureusERP
Zintegrowany Moduł Finansów
Zarządzaj zobowiązaniami i należnościami, księgami rachunkowymi, fakturami i raportami finansowymi z jednego, ujednoliconego panelu sterowania.
Kadry i Płace
Śledź pracowników, umowy, obecność i wnioski urlopowe bez przełączania się między oddzielnymi narzędziami HR.
Zarządzanie magazynem
Monitoruj poziomy zapasów, magazyny, zamówienia zakupu i ruchy produktów w czasie rzeczywistym, aby zapobiec niedoborom i nadmiernemu magazynowaniu.
CRM i Lejek Sprzedażowy
Zarządzaj leadami, szansami sprzedaży i kontami klientów za pomocą widoku potoku połączonego bezpośrednio z fakturowaniem i realizacją zamówień.
FilamentPHP Administracja UI
Czysty, szybki interfejs administratora zbudowany na FilamentPHP 3 zapewnia każdemu modułowi spójny wygląd i działanie bez dodatkowej konfiguracji.
Dlaczego warto uruchomić AureusERP na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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