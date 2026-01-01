Wdróż Bagisto jednym kliknięciem.
Open-source Laravel platforma e-commerce do tworzenia sklepów internetowych z obsługą wielu walut, wielu języków i bramek płatności.
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Co możesz zbudować z Bagisto
Bagisto to platforma e-commerce o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana na frameworku Laravel PHP, zapewniająca sprzedawcom kompletną podstawę do prowadzenia sklepu internetowego bez opłat abonamentowych i dzielenia się przychodami. Zawiera ona sklep internetowy dla klientów, kompleksowy panel administracyjny, zarządzanie katalogiem produktów, przetwarzanie zamówień, kontrolę zapasów oraz proces realizacji zamówienia, który obsługuje wymagania dotyczące wielu walut i wielu języków od razu po wyjęciu z pudełka.
Samodzielne hostowanie Bagisto na Twoim VPS oznacza, że rejestry transakcji Twojego sklepu, dane klientów i katalog produktów pozostają na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz — co jest kluczowe dla firm działających zgodnie z wymogami rezydencji danych lub tych, które chcą uniknąć opłat za transakcje i ograniczeń platformowych dostawców SaaS.
Główne cechy Bagisto
Obsługa wielu walut
Akceptuj płatności w dowolnej walucie i wyświetlaj ceny w lokalnej walucie klienta, z konfigurowalnym zarządzaniem kursami wymiany.
Wielojęzyczna witryna sklepu
Obsługuj globalnych klientów w ich preferowanym języku dzięki wbudowanej lokalizacji dla stron produktów, procesów realizacji zamówień i e-maili transakcyjnych.
Elastyczny katalog produktów
Zarządzaj prostymi, konfigurowalnymi, zgrupowanymi i cyfrowymi produktami z wariantami, niestandardowymi atrybutami i dynamicznymi regułami cenowymi.
Integracje bramki płatności
Połącz Stripe, PayPal i inne popularne bramki płatności dostępne od razu, dzięki systemowi wtyczek, aby dodać niestandardowe metody płatności.
REST i GraphQL APIs
Pełne pokrycie API pozwala Ci tworzyć sklepy headless, aplikacje mobilne lub integrować dane zamówień i produktów z systemami ERP i usługami realizacji zamówień.
Dlaczego warto uruchomić Bagisto na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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