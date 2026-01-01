Bagisto to platforma e-commerce o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana na frameworku Laravel PHP, zapewniająca sprzedawcom kompletną podstawę do prowadzenia sklepu internetowego bez opłat abonamentowych i dzielenia się przychodami. Zawiera ona sklep internetowy dla klientów, kompleksowy panel administracyjny, zarządzanie katalogiem produktów, przetwarzanie zamówień, kontrolę zapasów oraz proces realizacji zamówienia, który obsługuje wymagania dotyczące wielu walut i wielu języków od razu po wyjęciu z pudełka.

Samodzielne hostowanie Bagisto na Twoim VPS oznacza, że rejestry transakcji Twojego sklepu, dane klientów i katalog produktów pozostają na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz — co jest kluczowe dla firm działających zgodnie z wymogami rezydencji danych lub tych, które chcą uniknąć opłat za transakcje i ograniczeń platformowych dostawców SaaS.