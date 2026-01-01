Do 69% zniżki na Bagisto

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Open-source Laravel platforma e-commerce do tworzenia sklepów internetowych z obsługą wielu walut, wielu języków i bramek płatności.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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Wdróż Bagisto jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Bagisto

68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Bagisto

Bagisto to platforma e-commerce o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana na frameworku Laravel PHP, zapewniająca sprzedawcom kompletną podstawę do prowadzenia sklepu internetowego bez opłat abonamentowych i dzielenia się przychodami. Zawiera ona sklep internetowy dla klientów, kompleksowy panel administracyjny, zarządzanie katalogiem produktów, przetwarzanie zamówień, kontrolę zapasów oraz proces realizacji zamówienia, który obsługuje wymagania dotyczące wielu walut i wielu języków od razu po wyjęciu z pudełka.

Samodzielne hostowanie Bagisto na Twoim VPS oznacza, że rejestry transakcji Twojego sklepu, dane klientów i katalog produktów pozostają na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz — co jest kluczowe dla firm działających zgodnie z wymogami rezydencji danych lub tych, które chcą uniknąć opłat za transakcje i ograniczeń platformowych dostawców SaaS.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Bagisto

Obsługa wielu walut

Akceptuj płatności w dowolnej walucie i wyświetlaj ceny w lokalnej walucie klienta, z konfigurowalnym zarządzaniem kursami wymiany.

Wielojęzyczna witryna sklepu

Obsługuj globalnych klientów w ich preferowanym języku dzięki wbudowanej lokalizacji dla stron produktów, procesów realizacji zamówień i e-maili transakcyjnych.

Elastyczny katalog produktów

Zarządzaj prostymi, konfigurowalnymi, zgrupowanymi i cyfrowymi produktami z wariantami, niestandardowymi atrybutami i dynamicznymi regułami cenowymi.

Integracje bramki płatności

Połącz Stripe, PayPal i inne popularne bramki płatności dostępne od razu, dzięki systemowi wtyczek, aby dodać niestandardowe metody płatności.

REST i GraphQL APIs

Pełne pokrycie API pozwala Ci tworzyć sklepy headless, aplikacje mobilne lub integrować dane zamówień i produktów z systemami ERP i usługami realizacji zamówień.

Dlaczego warto uruchomić Bagisto na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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