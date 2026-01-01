Wdróż FOSSBilling jednym kliknięciem.
Platforma open-source do zarządzania rozliczeniami i klientami dla dostawców hostingu internetowego, agencji i freelancerów.
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Co możesz zbudować z FOSSBilling
FOSSBilling to darmowy, otwarty system do rozliczeń i zarządzania klientami, zaprojektowany dla firm hostingowych, agencji i freelancerów, którzy potrzebują profesjonalnej, samodzielnie hostowanej alternatywy dla kosztownych subskrypcji oprogramowania do rozliczeń. Zapewnia on kompletny portal klienta, gdzie klienci mogą zarządzać swoimi usługami, zgłaszać problemy do pomocy technicznej, opłacać faktury i przeglądać historię zamówień — wszystko z jednego, spersonalizowanego interfejsu.
Samodzielne hostowanie FOSSBilling utrzymuje wszystkie dane klientów, rejestry płatności i historię rozliczeń pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez opłat za transakcję czy uzależnienia od dostawcy. Platforma obsługuje wiele bramek płatności, automatyczne cykliczne rozliczanie oraz modułowy system rozszerzeń, który pozwala precyzyjnie dostosować ją do Twoich procesów biznesowych.
Główne cechy FOSSBilling
Automatyczne płatności cykliczne
Skonfiguruj produkty subskrypcyjne, które automatycznie wystawiają faktury klientom zgodnie z Twoim zdefiniowanym cyklem rozliczeniowym, redukując pracę ręczną i zapewniając przewidywalne zbieranie przychodów.
Zintegrowane zgłoszenia do pomocy technicznej
Wbudowany helpdesk umożliwia klientom otwieranie i śledzenie zgłoszeń do pomocy technicznej bezpośrednio w ich portalu, utrzymując komunikację dotyczącą rozliczeń i wsparcia w jednym miejscu.
Wiele bramek płatności
Połącz PayPal, Stripe i dziesiątki innych procesorów płatności, aby klienci mogli płacić faktury w sposób, który najbardziej im odpowiada.
Portal samoobsługowy klienta
Klienci mogą zarządzać własnymi usługami, pobierać faktury, aktualizować dane kontaktowe i monitorować status swojego konta bez kontaktowania się z Tobą.
Zarządzanie zamówieniami i produktami
Zdefiniuj konfigurowalne produkty i poziomy cenowe, zarządzaj aktualizacjami i obniżeniami oraz automatyzuj haki do udostępniania za pośrednictwem rozszerzalnego systemu modułowego.
Wbudowana automatyzacja cron
Oficjalny obraz Docker automatycznie uruchamia cron FOSSBilling co pięć minut, dzięki czemu faktury są generowane, a subskrypcje odnawiane bez ręcznego planowania.
Dlaczego warto uruchomić FOSSBilling na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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