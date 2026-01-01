FOSSBilling to darmowy, otwarty system do rozliczeń i zarządzania klientami, zaprojektowany dla firm hostingowych, agencji i freelancerów, którzy potrzebują profesjonalnej, samodzielnie hostowanej alternatywy dla kosztownych subskrypcji oprogramowania do rozliczeń. Zapewnia on kompletny portal klienta, gdzie klienci mogą zarządzać swoimi usługami, zgłaszać problemy do pomocy technicznej, opłacać faktury i przeglądać historię zamówień — wszystko z jednego, spersonalizowanego interfejsu.

Samodzielne hostowanie FOSSBilling utrzymuje wszystkie dane klientów, rejestry płatności i historię rozliczeń pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez opłat za transakcję czy uzależnienia od dostawcy. Platforma obsługuje wiele bramek płatności, automatyczne cykliczne rozliczanie oraz modułowy system rozszerzeń, który pozwala precyzyjnie dostosować ją do Twoich procesów biznesowych.