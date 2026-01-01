Wdróż EverShop jednym kliknięciem.
Nowoczesna platforma e-commerce open-source zbudowana przy użyciu Node.js, React i GraphQL do szybkich, konfigurowalnych sklepów internetowych.
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Co możesz zbudować z EverShop
EverShop to nowoczesna platforma e-commerce o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana w oparciu o Node.js, React i GraphQL. W przeciwieństwie do starszych platform handlowych opartych na PHP, EverShop został zaprojektowany wokół renderowanego po stronie serwera sklepu internetowego React, systemu rozszerzeń opartego na grafach i trwałości PostgreSQL — zapewniając programistom znany zestaw narzędzi, a kupującym szybkie doświadczenie przypominające aplikację.
Samodzielne hostowanie EverShop na Twoim VPS przechowuje dane handlowe, dane klientów i historię zamówień na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za transakcje i prowizji platformy. Katalog, motyw, integracje płatności i zasady wysyłki są konfigurowalne za pośrednictwem interfejsu administratora, podczas gdy programiści mogą rozszerzać platformę za pomocą modułów TypeScript najwyższej klasy.
Główne cechy EverShop
Nowoczesny stos JS
Zbudowany na Node.js, React i GraphQL, dzięki czemu programiści rozszerzają witrynę sklepową i panel administracyjny za pomocą tego samego zestawu narzędzi, którego używają na co dzień.
Renderowanie po stronie serwera
Sklep internetowy SSR React zapewnia szybkie pierwsze renderowanie i przyjazny dla SEO kod HTML gotowy do użycia, z nawodnieniem po stronie klienta dla nawigacji przypominającej aplikację.
Katalog i zapasy
Zarządzaj produktami, wariantami, atrybutami, kategoriami i stanem magazynowym z poziomu jednego interfejsu administracyjnego z możliwością masowej edycji i importu CSV.
Koszyk i realizacja zamówienia
Konfigurowalna jednostronicowa płatność z obsługą zamówień gościnnych, kodów kuponów, zasad wysyłki i wielu stref podatkowych.
System rozszerzeń
Pierwszorzędne API modułu TypeScript i system haków ułatwiają dodawanie niestandardowych dostawców płatności, motywów lub logiki biznesowej bez rozwidlania rdzenia.
Zaplecze PostgreSQL
Wszystkie dane katalogowe, klientów i zamówień znajdują się w PostgreSQL — łatwe do tworzenia kopii zapasowych, replikacji i bezpośredniego odpytywania na potrzeby raportów lub migracji.
Dlaczego warto uruchomić EverShop na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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