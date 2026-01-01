Do 69% zniżki na EverShop

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Nowoczesna platforma e-commerce open-source zbudowana przy użyciu Node.js, React i GraphQL do szybkich, konfigurowalnych sklepów internetowych.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
33,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż EverShop jednym kliknięciem.

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Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z EverShop

EverShop to nowoczesna platforma e-commerce o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana w oparciu o Node.js, React i GraphQL. W przeciwieństwie do starszych platform handlowych opartych na PHP, EverShop został zaprojektowany wokół renderowanego po stronie serwera sklepu internetowego React, systemu rozszerzeń opartego na grafach i trwałości PostgreSQL — zapewniając programistom znany zestaw narzędzi, a kupującym szybkie doświadczenie przypominające aplikację.

Samodzielne hostowanie EverShop na Twoim VPS przechowuje dane handlowe, dane klientów i historię zamówień na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za transakcje i prowizji platformy. Katalog, motyw, integracje płatności i zasady wysyłki są konfigurowalne za pośrednictwem interfejsu administratora, podczas gdy programiści mogą rozszerzać platformę za pomocą modułów TypeScript najwyższej klasy.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy EverShop

Nowoczesny stos JS

Zbudowany na Node.js, React i GraphQL, dzięki czemu programiści rozszerzają witrynę sklepową i panel administracyjny za pomocą tego samego zestawu narzędzi, którego używają na co dzień.

Renderowanie po stronie serwera

Sklep internetowy SSR React zapewnia szybkie pierwsze renderowanie i przyjazny dla SEO kod HTML gotowy do użycia, z nawodnieniem po stronie klienta dla nawigacji przypominającej aplikację.

Katalog i zapasy

Zarządzaj produktami, wariantami, atrybutami, kategoriami i stanem magazynowym z poziomu jednego interfejsu administracyjnego z możliwością masowej edycji i importu CSV.

Koszyk i realizacja zamówienia

Konfigurowalna jednostronicowa płatność z obsługą zamówień gościnnych, kodów kuponów, zasad wysyłki i wielu stref podatkowych.

System rozszerzeń

Pierwszorzędne API modułu TypeScript i system haków ułatwiają dodawanie niestandardowych dostawców płatności, motywów lub logiki biznesowej bez rozwidlania rdzenia.

Zaplecze PostgreSQL

Wszystkie dane katalogowe, klientów i zamówień znajdują się w PostgreSQL — łatwe do tworzenia kopii zapasowych, replikacji i bezpośredniego odpytywania na potrzeby raportów lub migracji.

Dlaczego warto uruchomić EverShop na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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