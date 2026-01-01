EverShop to nowoczesna platforma e-commerce o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana w oparciu o Node.js, React i GraphQL. W przeciwieństwie do starszych platform handlowych opartych na PHP, EverShop został zaprojektowany wokół renderowanego po stronie serwera sklepu internetowego React, systemu rozszerzeń opartego na grafach i trwałości PostgreSQL — zapewniając programistom znany zestaw narzędzi, a kupującym szybkie doświadczenie przypominające aplikację.

Samodzielne hostowanie EverShop na Twoim VPS przechowuje dane handlowe, dane klientów i historię zamówień na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za transakcje i prowizji platformy. Katalog, motyw, integracje płatności i zasady wysyłki są konfigurowalne za pośrednictwem interfejsu administratora, podczas gdy programiści mogą rozszerzać platformę za pomocą modułów TypeScript najwyższej klasy.