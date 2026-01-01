OwnTracks Recorder to oficjalny backend dla aplikacji OwnTracks na iOS i Androida, oferujący w pełni samodzielnie hostowaną alternatywę dla komercyjnych usług udostępniania lokalizacji. Rejestrator subskrybuje Twój prywatny broker MQTT, pobiera publikacje lokalizacji z Twoich telefonów i przechowuje każdy punkt jako zwykłe pliki na dysku, bez potrzeby zewnętrznej bazy danych.

Wbudowany serwer HTTP udostępnia interfejs REST API, strumień WebSocket na żywo oraz gotowe widoki dla ostatnich pozycji, dziennych tras i map GeoJSON. Ten szablon łączy Rejestrator z brokerem Eclipse Mosquitto, który ma domyślnie włączone uwierzytelnianie hasłem, dzięki czemu możesz skierować swoje aplikacje OwnTracks na Twój VPS i zacząć zbierać historię lokalizacji bez wysyłania danych o swoim ruchu do strony trzeciej.