Do 69% zniżki na OwnTracks Recorder

Wdróż OwnTracks Recorder jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany backend, który przechowuje i wizualizuje dane lokalizacyjne publikowane przez aplikacje telefoniczne OwnTracks przez MQTT.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OwnTracks Recorder

OwnTracks Recorder to oficjalny backend dla aplikacji OwnTracks na iOS i Androida, oferujący w pełni samodzielnie hostowaną alternatywę dla komercyjnych usług udostępniania lokalizacji. Rejestrator subskrybuje Twój prywatny broker MQTT, pobiera publikacje lokalizacji z Twoich telefonów i przechowuje każdy punkt jako zwykłe pliki na dysku, bez potrzeby zewnętrznej bazy danych.

Wbudowany serwer HTTP udostępnia interfejs REST API, strumień WebSocket na żywo oraz gotowe widoki dla ostatnich pozycji, dziennych tras i map GeoJSON. Ten szablon łączy Rejestrator z brokerem Eclipse Mosquitto, który ma domyślnie włączone uwierzytelnianie hasłem, dzięki czemu możesz skierować swoje aplikacje OwnTracks na Twój VPS i zacząć zbierać historię lokalizacji bez wysyłania danych o swoim ruchu do strony trzeciej.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OwnTracks Recorder

Backend prywatnej lokalizacji

Przechowuje każdą opublikowaną pozycję z Twoich aplikacji OwnTracks na Twoim własnym serwerze, bez udziału chmury stron trzecich.

Wbudowany broker MQTT

Zintegrowany Eclipse Mosquitto z uwierzytelnianiem hasłem jest gotowy, aby telefony mogły łączyć się z nim z dowolnego miejsca w internecie.

Mapa na żywo i trasy

Interfejs sieciowy pokazuje ostatnie pozycje, dzienne trasy oraz mapę na żywo, która aktualizuje się przez WebSocket, gdy pojawiają się nowe lokalizacje.

REST i WebSocket API

Wysyłaj zapytania o zapisane lokalizacje jako JSON, GeoJSON lub CSV za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST, lub przesyłaj strumieniowo aktualizacje przez WebSocket.

Przechowywanie zwykłych plików

Brak bazy danych SQL do obsługi — punkty są zapisywane jako płaskie pliki, które są łatwe do tworzenia kopii zapasowych, sprawdzania i archiwizowania.

Haki Lua i ocat

Rozszerz pozyskiwanie danych za pomocą haków Lua i historię zapytań z wiersza poleceń, używając dołączonego narzędzia ocat.

Dlaczego warto uruchomić OwnTracks Recorder na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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