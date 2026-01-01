Wdróż OwnTracks Recorder jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany backend, który przechowuje i wizualizuje dane lokalizacyjne publikowane przez aplikacje telefoniczne OwnTracks przez MQTT.
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Co możesz zbudować z OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder to oficjalny backend dla aplikacji OwnTracks na iOS i Androida, oferujący w pełni samodzielnie hostowaną alternatywę dla komercyjnych usług udostępniania lokalizacji. Rejestrator subskrybuje Twój prywatny broker MQTT, pobiera publikacje lokalizacji z Twoich telefonów i przechowuje każdy punkt jako zwykłe pliki na dysku, bez potrzeby zewnętrznej bazy danych.
Wbudowany serwer HTTP udostępnia interfejs REST API, strumień WebSocket na żywo oraz gotowe widoki dla ostatnich pozycji, dziennych tras i map GeoJSON. Ten szablon łączy Rejestrator z brokerem Eclipse Mosquitto, który ma domyślnie włączone uwierzytelnianie hasłem, dzięki czemu możesz skierować swoje aplikacje OwnTracks na Twój VPS i zacząć zbierać historię lokalizacji bez wysyłania danych o swoim ruchu do strony trzeciej.
Główne cechy OwnTracks Recorder
Backend prywatnej lokalizacji
Przechowuje każdą opublikowaną pozycję z Twoich aplikacji OwnTracks na Twoim własnym serwerze, bez udziału chmury stron trzecich.
Wbudowany broker MQTT
Zintegrowany Eclipse Mosquitto z uwierzytelnianiem hasłem jest gotowy, aby telefony mogły łączyć się z nim z dowolnego miejsca w internecie.
Mapa na żywo i trasy
Interfejs sieciowy pokazuje ostatnie pozycje, dzienne trasy oraz mapę na żywo, która aktualizuje się przez WebSocket, gdy pojawiają się nowe lokalizacje.
REST i WebSocket API
Wysyłaj zapytania o zapisane lokalizacje jako JSON, GeoJSON lub CSV za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST, lub przesyłaj strumieniowo aktualizacje przez WebSocket.
Przechowywanie zwykłych plików
Brak bazy danych SQL do obsługi — punkty są zapisywane jako płaskie pliki, które są łatwe do tworzenia kopii zapasowych, sprawdzania i archiwizowania.
Haki Lua i ocat
Rozszerz pozyskiwanie danych za pomocą haków Lua i historię zapytań z wiersza poleceń, używając dołączonego narzędzia ocat.
Dlaczego warto uruchomić OwnTracks Recorder na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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