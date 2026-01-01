Dashy to hostowany samodzielnie osobisty panel kontrolny, który zapewnia piękną, konfigurowalną stronę główną dla wszystkich Twoich usług, aplikacji i zakładek. Dzięki setkom wbudowanych ikon, rozbudowanemu ekosystemowi widżetów i wizualnemu edytorowi konfiguracji, możesz stworzyć spersonalizowany interfejs bez edytowania plików YAML. Sprawdzanie statusu w czasie rzeczywistym monitoruje Twoje usługi w sposób ciągły, dzięki czemu zawsze wiesz, co działa i jest dostępne.

Samodzielne hostowanie Dashy na Twoim VPS oznacza, że Twój panel kontrolny jest dostępny 24/7 z dowolnego urządzenia, a wszystkie dane konfiguracyjne są pod Twoją kontrolą. Nie ma opłat abonamentowych, limitów użytkowania ani dostępu stron trzecich do topologii Twojej infrastruktury — tylko szybki, prywatny punkt dostępu do wszystkiego, co uruchamiasz.