Wdróż Dashy jednym kliknięciem.
Wysoce konfigurowalny samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do organizowania wszystkich Twoich usług, zakładek i widżetów w jednym miejscu.
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Co możesz zbudować z Dashy
Dashy to hostowany samodzielnie osobisty panel kontrolny, który zapewnia piękną, konfigurowalną stronę główną dla wszystkich Twoich usług, aplikacji i zakładek. Dzięki setkom wbudowanych ikon, rozbudowanemu ekosystemowi widżetów i wizualnemu edytorowi konfiguracji, możesz stworzyć spersonalizowany interfejs bez edytowania plików YAML. Sprawdzanie statusu w czasie rzeczywistym monitoruje Twoje usługi w sposób ciągły, dzięki czemu zawsze wiesz, co działa i jest dostępne.
Samodzielne hostowanie Dashy na Twoim VPS oznacza, że Twój panel kontrolny jest dostępny 24/7 z dowolnego urządzenia, a wszystkie dane konfiguracyjne są pod Twoją kontrolą. Nie ma opłat abonamentowych, limitów użytkowania ani dostępu stron trzecich do topologii Twojej infrastruktury — tylko szybki, prywatny punkt dostępu do wszystkiego, co uruchamiasz.
Główne cechy Dashy
Monitorowanie statusu usługi
Stale sprawdza, czy Twoje usługi są online, i wyświetla wskaźniki statusu na żywo, dzięki czemu możesz szybko zauważyć awarie.
Wizualny edytor konfiguracji
Edytuj Twój układ pulpitu nawigacyjnego, sekcje i elementy za pomocą interfejsu typu „wskaż i kliknij” bez dotykania plików konfiguracyjnych YAML.
Bogaty ekosystem widżetów
Dodaj prognozy pogody, kanały RSS, statystyki systemu, zegary i dziesiątki innych widżetów, aby przekształcić pulpit nawigacyjny w centrum informacyjne.
Obszerna biblioteka ikon
Zawiera ponad 400 wstępnie skonfigurowanych ikon usług i obsługuje niestandardowe ikony, dzięki czemu Twój pulpit nawigacyjny jest wizualnie spójny i łatwy w nawigacji.
Obsługa wielu stron
Organizuj usługi na wielu stronach i w sekcjach, co sprawia, że praktyczne jest zarządzanie dużą liczbą aplikacji bez bałaganu.
Dlaczego warto uruchomić Dashy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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