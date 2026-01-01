Gopeed to otwarty, szybki menedżer pobierania, który przyspiesza transfery, dzieląc każdy plik na wiele równoczesnych połączeń. Obsługuje HTTP, HTTPS, BitTorrent i linki magnetyczne od razu po instalacji, a jego system rozszerzeń pozwala dodawać obsługę dodatkowych stron i protokołów. Zbudowany na silniku Go z przejrzystym interfejsem internetowym, Gopeed działa tak samo wszędzie i jest zarządzany w całości z Twojej przeglądarki.

Samodzielne hostowanie Gopeed na Twoim VPS oznacza, że pobieranie odbywa się z przepustowością centrum danych i kończy się w tle, niezależnie od Twojego lokalnego urządzenia lub połączenia. Ukończone pliki są przechowywane po stronie serwera do późniejszego pobrania, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad historią pobierania i danymi, nie polegając na rozszerzeniach przeglądarki ani komercyjnych usługach pobierania.