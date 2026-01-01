Wdróż Gopeed w instalacji jednym kliknięciem.
Szybki, wieloprotokołowy menedżer pobierania obsługujący HTTP, BitTorrent i linki magnetyczne z dowolnej przeglądarki internetowej.
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Co możesz zbudować z Gopeed
Gopeed to otwarty, szybki menedżer pobierania, który przyspiesza transfery, dzieląc każdy plik na wiele równoczesnych połączeń. Obsługuje HTTP, HTTPS, BitTorrent i linki magnetyczne od razu po instalacji, a jego system rozszerzeń pozwala dodawać obsługę dodatkowych stron i protokołów. Zbudowany na silniku Go z przejrzystym interfejsem internetowym, Gopeed działa tak samo wszędzie i jest zarządzany w całości z Twojej przeglądarki.
Samodzielne hostowanie Gopeed na Twoim VPS oznacza, że pobieranie odbywa się z przepustowością centrum danych i kończy się w tle, niezależnie od Twojego lokalnego urządzenia lub połączenia. Ukończone pliki są przechowywane po stronie serwera do późniejszego pobrania, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad historią pobierania i danymi, nie polegając na rozszerzeniach przeglądarki ani komercyjnych usługach pobierania.
Główne cechy Gopeed
Przyspieszenie wielopołączeniowe
Dzieli każde pobieranie na wiele równoległych połączeń, aby wykorzystać całą dostępną przepustowość i zakończyć szybciej.
Obsługa wielu protokołów
Pobieraj przez HTTP, HTTPS, BitTorrent i linki magnet z jednego, ujednoliconego interfejsu.
System Rozszerzeń
Zainstaluj rozszerzenia, aby dodać obsługę dla nowych witryn, protokołów i niestandardowego zachowania pobierania.
Zarządzanie z poziomu przeglądarki
Kolejkuj, monitoruj i kontroluj każde pobieranie z dowolnego urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej — instalacja klienta nie jest wymagana.
Prędkości pobierania z centrum danych
Pobieranie odbywa się na Twoim VPS z pełną przepustowością serwera, zwalniając Twoje urządzenie lokalne i połączenie internetowe.
Dlaczego warto uruchomić Gopeed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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