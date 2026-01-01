Wdróż Gotify jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer powiadomień push z prostym API REST i dostarczaniem WebSocket w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Gotify
Gotify to lekki, open-source'owy serwer powiadomień push, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości w czasie rzeczywistym. Proste API REST ułatwia integrację powiadomień ze skryptów, narzędzi monitorujących, zadań cron i aplikacji bez polegania na Firebase, Pushover lub jakiejkolwiek innej usłudze zewnętrznej. Obsługuje wiele aplikacji klienckich i organizuje powiadomienia według źródła z poziomami priorytetu.
Samodzielne hostowanie Gotify przechowuje wszystkie dane powiadomień na Twoim własnym VPS, gwarantując prywatność i dostępność. Jego minimalne zużycie zasobów oznacza, że działa komfortowo obok innych aplikacji bez konkurowania o pamięć lub procesor.
Główne cechy Gotify
Proste REST API
Wysyłaj powiadomienia z dowolnego skryptu lub aplikacji za pomocą pojedynczego żądania HTTP POST — bez konieczności użycia SDK i skomplikowanej konfiguracji.
WebSockets w czasie rzeczywistym
Wiadomości są natychmiastowo przesyłane do połączonych klientów za pośrednictwem WebSocket, zapewniając, że alerty pojawią się na Twoich urządzeniach w momencie ich wysłania.
Klienci Android i internetowi
Otrzymuj powiadomienia na urządzeniach z systemem Android za pomocą oficjalnej aplikacji lub monitoruj wiadomości w dowolnej przeglądarce za pośrednictwem wbudowanego interfejsu web UI.
Obsługa wielu aplikacji
Organizuj powiadomienia według aplikacji źródłowej z oddzielnymi tokenami i poziomami priorytetu, zachowując wyraźne rozdzielenie alertów monitorowania, kopii zapasowych i zdarzeń CI.
Rozszerzalność wtyczek
Rozszerz Gotify za pomocą wtyczek społeczności, aby dodać nowe źródła powiadomień, reguły przekazywania i niestandardowe integracje bez modyfikowania głównego serwera.
Dlaczego warto uruchomić Gotify na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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