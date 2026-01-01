Gotify to lekki, open-source'owy serwer powiadomień push, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości w czasie rzeczywistym. Proste API REST ułatwia integrację powiadomień ze skryptów, narzędzi monitorujących, zadań cron i aplikacji bez polegania na Firebase, Pushover lub jakiejkolwiek innej usłudze zewnętrznej. Obsługuje wiele aplikacji klienckich i organizuje powiadomienia według źródła z poziomami priorytetu.

Samodzielne hostowanie Gotify przechowuje wszystkie dane powiadomień na Twoim własnym VPS, gwarantując prywatność i dostępność. Jego minimalne zużycie zasobów oznacza, że działa komfortowo obok innych aplikacji bez konkurowania o pamięć lub procesor.