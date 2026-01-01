Wdróż OpenPanel jednym kliknięciem.
Analityka produktu open source, która stawia prywatność na pierwszym miejscu, z śledzeniem zdarzeń, lejkami użytkowników, odtwarzaniem sesji i panelami kontrolnymi w czasie rzeczywistym.
Wybierz plan VPS dla OpenPanel
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z OpenPanel
OpenPanel to samodzielnie hostowana platforma analityczna stworzona dla zespołów produktowych, które chcą uzyskać dogłębne analizy na poziomie Mixpanel, bez cen SaaS i bez udostępniania danych stronom trzecim. Śledzi niestandardowe zdarzenia, tworzy profile użytkowników i dostarcza pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, obejmujące lejki sprzedażowe, kohorty, wyniki testów A/B i powtórki sesji — wszystko z jednego interfejsu.
Wdrożenie na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad surowymi danymi zdarzeń. Nie ma opłat za pojedyncze zdarzenia, żadnych limitów próbkowania i nie ma potrzeby kierowania danych użytkowników przez zewnętrzne usługi. ClickHouse zasila zaplecze analityczne, dzięki czemu pulpity nawigacyjne pozostają responsywne w miarę wzrostu wolumenu zdarzeń.
Główne cechy OpenPanel
Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym
Przeglądaj transmisje wydarzeń na żywo i kluczowe wskaźniki produktu natychmiast, bez opóźnień między działaniami użytkowników a aktualizacjami pulpitu nawigacyjnego.
Analiza lejka
Zdefiniuj wielostopniowe lejki konwersji, aby dokładnie zidentyfikować, gdzie użytkownicy rezygnują w Twoich przepływach produktowych.
Odtwarzanie sesji
Nagrywaj i odtwarzaj indywidualne sesje użytkowników z wbudowanymi kontrolami prywatności, aby maskować wrażliwe pola wprowadzania danych.
Kohorta i retencja
Grupuj użytkowników według wspólnych zachowań lub atrybutów i mierz, jak zmienia się zaangażowanie w różnych okresach czasu.
Testy A/B
Śledź warianty eksperymentów bezpośrednio w OpenPanel, aby mierzyć wpływ na konwersję bez zewnętrznych narzędzi do eksperymentowania.
Śledzenie bez plików cookie
Śledzenie zdarzeń bez odcisków palców i plików cookie zapewnia zgodność Twoich analiz z RODO bez konieczności stosowania banerów zgody na pliki cookie.
Dlaczego warto uruchomić OpenPanel na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.