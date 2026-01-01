OpenPanel to samodzielnie hostowana platforma analityczna stworzona dla zespołów produktowych, które chcą uzyskać dogłębne analizy na poziomie Mixpanel, bez cen SaaS i bez udostępniania danych stronom trzecim. Śledzi niestandardowe zdarzenia, tworzy profile użytkowników i dostarcza pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, obejmujące lejki sprzedażowe, kohorty, wyniki testów A/B i powtórki sesji — wszystko z jednego interfejsu.

Wdrożenie na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad surowymi danymi zdarzeń. Nie ma opłat za pojedyncze zdarzenia, żadnych limitów próbkowania i nie ma potrzeby kierowania danych użytkowników przez zewnętrzne usługi. ClickHouse zasila zaplecze analityczne, dzięki czemu pulpity nawigacyjne pozostają responsywne w miarę wzrostu wolumenu zdarzeń.