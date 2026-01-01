Wdróż Keycloak jednym kliknięciem.
Rozwiązanie typu open-source do zarządzania tożsamością i dostępem klasy korporacyjnej z obsługą SSO, OAuth2 i SAML.
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Co możesz zbudować z Keycloak
Keycloak to sprawdzona w boju platforma do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) typu open-source, opracowana przez Red Hat i przyjęta do CNCF. Obsługuje jednokrotne logowanie (SSO), uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), logowanie społecznościowe, federację LDAP/Active Directory oraz kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) — eliminując potrzebę tworzenia niestandardowych systemów uwierzytelniania dla każdej wdrażanej aplikacji.
Samodzielne hostowanie Keycloak na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi uwierzytelniającymi użytkowników i danymi sesji, jednocześnie unikając opłat za użytkownika w przypadku usług IAM w chmurze. To wdrożenie wykorzystuje PostgreSQL do trwałego przechowywania danych klasy produkcyjnej, dzięki czemu nadaje się do zabezpieczania rzeczywistych obciążeń od pierwszego dnia.
Główne cechy Keycloak
Jednokrotne logowanie
Pozwól użytkownikom uwierzytelnić się raz i uzyskać dostęp do wszystkich połączonych aplikacji bez ponownego wprowadzania poświadczeń, eliminując utrudnienia i poprawiając poziom bezpieczeństwa.
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Dodaj OTP, WebAuthn i niestandardowe uwierzytelniacze do dowolnego przepływu logowania bez modyfikowania Twoich aplikacji.
Pośrednictwo tożsamości
Deleguj uwierzytelnianie do Google, GitHub, Azure AD lub dowolnego dostawcy OIDC/SAML, zachowując jednocześnie Twoją centralną bazę danych użytkowników.
Federacja użytkowników
Synchronizuj i uwierzytelniaj użytkowników z istniejących serwerów LDAP lub Active Directory bez migracji katalogu.
Szczegółowa autoryzacja
Zdefiniuj role, grupy i uprawnienia na poziomie zasobów w wielu izolowanych obszarach dla wdrożeń wielodzierżawczych.
Dlaczego warto uruchomić Keycloak na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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