Keycloak to sprawdzona w boju platforma do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) typu open-source, opracowana przez Red Hat i przyjęta do CNCF. Obsługuje jednokrotne logowanie (SSO), uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), logowanie społecznościowe, federację LDAP/Active Directory oraz kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) — eliminując potrzebę tworzenia niestandardowych systemów uwierzytelniania dla każdej wdrażanej aplikacji.

Samodzielne hostowanie Keycloak na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi uwierzytelniającymi użytkowników i danymi sesji, jednocześnie unikając opłat za użytkownika w przypadku usług IAM w chmurze. To wdrożenie wykorzystuje PostgreSQL do trwałego przechowywania danych klasy produkcyjnej, dzięki czemu nadaje się do zabezpieczania rzeczywistych obciążeń od pierwszego dnia.