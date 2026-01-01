Wdróż SENAITE LIMS jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy system zarządzania informacją laboratoryjną obejmujący cały analityczny przepływ pracy, od przyjęcia próbek do publikacji raportu.
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Co możesz zbudować z SENAITE LIMS
SENAITE to darmowy i otwarty system zarządzania informacją laboratoryjną, zbudowany na serwerze aplikacji Plone i używany na całym świecie przez laboratoria diagnostyczne, biobanki, centra badawcze oraz programy zdrowia publicznego. Zarządza całym cyklem analitycznym, w tym rejestracją próbek, planowaniem arkuszy roboczych, wprowadzaniem wyników, weryfikacją, publikacją i generowaniem certyfikatów.
Samodzielne hostowanie SENAITE na serwerze VPS pozwala zachować wrażliwe dane laboratoryjne, integracje instrumentów i dane pacjentów pod bezpośrednią kontrolą organizacji. Nie ma opłat licencyjnych za stanowisko, braku uzależnienia od dostawcy oraz pełnego dostępu do kodu źródłowego w celu audytu, dostosowania i prac związanych ze zgodnością z przepisami, takich jak akredytacja ISO/IEC 17025.
Główne cechy SENAITE LIMS
Analityczny przepływ pracy
Zarządzaj próbkami, arkuszami roboczymi, analizami, weryfikacją i publikacją za pomocą konfigurowalnej maszyny stanów, zaprojektowanej dla operacji laboratoryjnych.
Integracja instrumentów
Importuj wyniki bezpośrednio z instrumentów laboratoryjnych za pośrednictwem wbudowanych interfejsów, eliminując błędy ręcznej transkrypcji.
Identyfikowalność audytu
Każda zmiana w elektronicznym rekordzie tworzy niezmienną migawkę, z automatycznie przechwyconymi danymi użytkownika, adresem IP i znacznikiem czasu.
Gotowy na ISO 17025
Kontrole procesów, uprawnienia oparte na rolach i podpisy elektroniczne wspierają laboratoria dążące do akredytacji ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Podłącz zewnętrzne pulpity nawigacyjne, narzędzia BI i portale pacjentów do SENAITE za pośrednictwem wbudowanego interfejsu API REST JSON.
Rozszerzalne Add-ons
Rozszerz funkcjonalność za pomocą oficjalnych dodatków do przechowywania danych, zarządzania pacjentami, laboratoriów referencyjnych i efektywnego raportowania.
Dlaczego warto uruchomić SENAITE LIMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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