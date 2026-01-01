SENAITE to darmowy i otwarty system zarządzania informacją laboratoryjną, zbudowany na serwerze aplikacji Plone i używany na całym świecie przez laboratoria diagnostyczne, biobanki, centra badawcze oraz programy zdrowia publicznego. Zarządza całym cyklem analitycznym, w tym rejestracją próbek, planowaniem arkuszy roboczych, wprowadzaniem wyników, weryfikacją, publikacją i generowaniem certyfikatów.

Samodzielne hostowanie SENAITE na serwerze VPS pozwala zachować wrażliwe dane laboratoryjne, integracje instrumentów i dane pacjentów pod bezpośrednią kontrolą organizacji. Nie ma opłat licencyjnych za stanowisko, braku uzależnienia od dostawcy oraz pełnego dostępu do kodu źródłowego w celu audytu, dostosowania i prac związanych ze zgodnością z przepisami, takich jak akredytacja ISO/IEC 17025.