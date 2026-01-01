Rotki to narzędzie typu open-source do śledzenia portfela, analityki i raportowania podatkowego, zbudowane wokół jednej zasady: Twoje dane finansowe nigdy nie opuszczają Twojej maszyny. W przeciwieństwie do scentralizowanych aplikacji portfelowych, które agregują zasoby z różnych giełd i portfeli na swoich serwerach, Rotki działa lokalnie i przetwarza wszystko na Twoim własnym VPS — bez kont, bez udostępniania danych, bez ryzyka naruszenia bezpieczeństwa.

Łączy się z Binance, Coinbase, Kraken i dziesiątkami innych giełd za pośrednictwem kluczy API tylko do odczytu, śledzi portfele Ethereum i Bitcoin oraz monitoruje pozycje DeFi w protokołach takich jak Aave i Uniswap. Samodzielne hostowanie zapewnia Ci stały dostęp z dowolnego urządzenia bez ujawniania wrażliwych kluczy API stronom trzecim.