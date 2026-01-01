Wdróż Rotki jednym kliknięciem.
Otwarty monitor portfela kryptowalut, który przetwarza wszystkie dane lokalnie, zachowując Twoje informacje finansowe w pełni prywatnymi.
Wybierz plan VPS dla Rotki
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Rotki
Rotki to narzędzie typu open-source do śledzenia portfela, analityki i raportowania podatkowego, zbudowane wokół jednej zasady: Twoje dane finansowe nigdy nie opuszczają Twojej maszyny. W przeciwieństwie do scentralizowanych aplikacji portfelowych, które agregują zasoby z różnych giełd i portfeli na swoich serwerach, Rotki działa lokalnie i przetwarza wszystko na Twoim własnym VPS — bez kont, bez udostępniania danych, bez ryzyka naruszenia bezpieczeństwa.
Łączy się z Binance, Coinbase, Kraken i dziesiątkami innych giełd za pośrednictwem kluczy API tylko do odczytu, śledzi portfele Ethereum i Bitcoin oraz monitoruje pozycje DeFi w protokołach takich jak Aave i Uniswap. Samodzielne hostowanie zapewnia Ci stały dostęp z dowolnego urządzenia bez ujawniania wrażliwych kluczy API stronom trzecim.
Główne cechy Rotki
Lokalne przetwarzanie danych
Wszystkie dane portfela są przetwarzane na Twoim własnym serwerze — nic nie jest wysyłane do zewnętrznych usług, co eliminuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych finansowych.
Śledzenie wielu giełd
Łączy się z Binance, Coinbase, Kraken i wieloma innymi giełdami za pośrednictwem kluczy API tylko do odczytu, aby uzyskać ujednolicony widok portfela.
Wsparcie Protokołu DeFi
Automatycznie wykrywa pozycje w Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO i innych protokołach DeFi, w tym zyski i nagrody.
Generowanie raportu podatkowego
Generuje szczegółowe raporty transakcji, dochodów i zdarzeń podlegających opodatkowaniu, sformatowane dla księgowych lub do importu do oprogramowania podatkowego.
Monitorowanie Blockchain
Śledzi adresy Ethereum ze wszystkimi tokenami ERC-20, adresy Bitcoin i zasoby NFT z wyceną w czasie rzeczywistym.
Dlaczego warto uruchomić Rotki na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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