autobrr to platforma automatyzacji pobierania nowej generacji dla torrentów i usenetu, która łączy funkcjonalność narzędzi takich jak autodl-irssi, trackarr i flexget w jedno nowoczesne rozwiązanie. Łączy się z kanałami IRC indeksatorów, gdzie nowe wydania są ogłaszane natychmiast po ich przesłaniu, stosuje Twoje reguły filtrowania i przekazuje pasujące pliki torrent do Twojego wybranego klienta pobierania — wszystko w czasie rzeczywistym, bez opóźnień związanych z odpytywaniem.

Samodzielne hostowanie autobrr na VPS zapewnia całodobowe monitorowanie kanałów IRC z trwałymi połączeniami, których domowa maszyna z dynamicznym adresem IP lub zaplanowanymi przestojami nie może niezawodnie utrzymać. Ciągłe działanie na dedykowanej infrastrukturze oznacza, że Twoja automatyzacja nigdy nie przegapi okna freeleech, wydania z ograniczoną liczbą seedów ani wrażliwej na czas okazji do zwiększenia ratio na prywatnych trackerach.