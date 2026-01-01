Wdróż autobrr jednym kliknięciem.
Nowoczesne narzędzie do automatyzacji pobierania, które monitoruje kanały IRC indeksatorów w czasie rzeczywistym, aby pobierać torrenty w momencie ich ogłoszenia.
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Co możesz zbudować z autobrr
autobrr to platforma automatyzacji pobierania nowej generacji dla torrentów i usenetu, która łączy funkcjonalność narzędzi takich jak autodl-irssi, trackarr i flexget w jedno nowoczesne rozwiązanie. Łączy się z kanałami IRC indeksatorów, gdzie nowe wydania są ogłaszane natychmiast po ich przesłaniu, stosuje Twoje reguły filtrowania i przekazuje pasujące pliki torrent do Twojego wybranego klienta pobierania — wszystko w czasie rzeczywistym, bez opóźnień związanych z odpytywaniem.
Samodzielne hostowanie autobrr na VPS zapewnia całodobowe monitorowanie kanałów IRC z trwałymi połączeniami, których domowa maszyna z dynamicznym adresem IP lub zaplanowanymi przestojami nie może niezawodnie utrzymać. Ciągłe działanie na dedykowanej infrastrukturze oznacza, że Twoja automatyzacja nigdy nie przegapi okna freeleech, wydania z ograniczoną liczbą seedów ani wrażliwej na czas okazji do zwiększenia ratio na prywatnych trackerach.
Główne cechy autobrr
Monitorowanie IRC w czasie rzeczywistym
Trwałe połączenia z kanałami ogłoszeniowymi IRC indeksatora wykrywają nowe wydania natychmiast po ich przesłaniu, zanim kanały RSS lub odpytywanie API by je zobaczyły.
Zaawansowane reguły filtrowania
Twórz złożone filtry na podstawie rozmiaru, kategorii, osoby przesyłającej, grupy wydawniczej, rozdzielczości i niestandardowych wzorców wyrażeń regularnych, aby pobrać dokładnie to, czego chcesz i nic więcej.
Obsługa wielu klientów
Wysyłaj pobrane torrenty bezpośrednio do qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr lub folderów monitorowanych — automatycznie kierując różne filtry do różnych klientów.
integracja arr
Natywna integracja z Radarr, Sonarr, Lidarr i Whisparr pozwala autobrr sprawdzić, czy wydanie jest faktycznie pożądane przed pobraniem, eliminując marnowanie przepustowości.
Statystyki i historia
Śledź liczbę pobrań, filtruj współczynniki trafień i przeglądaj historię za pośrednictwem interfejsu internetowego, aby dostosować Twoje reguły i zrozumieć wydajność Twojej automatyzacji w czasie.
Dlaczego warto uruchomić autobrr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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