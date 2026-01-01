Wdróż Remark42 jednym kliknięciem.
Skoncentrowany na prywatności silnik komentarzy open source dla blogów i stron internetowych — lekka, samodzielnie hostowana alternatywa dla Disqus.
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Co możesz zbudować z Remark42
Remark42 to lekki, otwarty silnik komentarzy dla blogów i stron internetowych, zaprojektowany jako alternatywa szanująca prywatność dla Disqus, Facebook Comments i innych komercyjnych platform komentarzy. Napisany w Go dla niskiego zużycia pamięci i wysokiej współbieżności, osadza się za pomocą pojedynczego fragmentu kodu JavaScript na dowolnej stronie internetowej — statycznym HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js lub dowolnym innym frameworku — aby dodać dyskusje w wątkach bez śledzenia odwiedzających i wyświetlania reklam.
Samodzielne hostowanie Remark42 na Twoim VPS-ie utrzymuje każdy komentarz czytelnika, głos i konto w Twojej infrastrukturze, zamiast być wydobywanym przez zewnętrzną usługę SaaS w celu pozyskania danych reklamowych. Kompaktowy stos działa w pojedynczym kontenerze z wbudowaną pamięcią BoltDB — nie jest wymagana oddzielna baza danych ani pamięć podręczna.
Główne cechy Remark42
Łatwe osadzanie
Wstaw pojedynczy fragment kodu JavaScript na dowolną stronę internetową, aby dodać komentarze w formie wątków — działa ze statycznymi stronami, blogami i dowolnym frameworkiem, który umożliwia niestandardowy kod HTML.
Wielodostawcowy OAuth
Odwiedzający logują się za pomocą Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, lub za pośrednictwem anonimowego uwierzytelniania lub uwierzytelniania za pomocą linku e-mail.
Prywatność przede wszystkim
Brak pikseli śledzących, brak plików cookie stron trzecich, brak profilowania behawioralnego — Remark42 przechowuje tylko to, co jest potrzebne do wyświetlania komentarzy i powiadomień.
Markdown i wątkowanie
Pełna obsługa Markdown, w tym bloki kodu, zagnieżdżone odpowiedzi, głosowanie oraz edycja/usuwanie z konfigurowalnymi oknami czasowymi.
Narzędzia moderacji
Wbudowane narzędzia administracyjne do masowej moderacji, blokowania adresów IP, filtrowania wulgaryzmów, wyszukiwania komentarzy oraz powiadomień e-mail/Telegram o nowych komentarzach.
Kopia zapasowa i eksport
Kompaktowa pamięć BoltDB z automatycznymi codziennymi kopiami zapasowymi, importer dla komentarzy Disqus i WordPress oraz eksport JSON do migracji.
Dlaczego warto uruchomić Remark42 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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