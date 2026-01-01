Remark42 to lekki, otwarty silnik komentarzy dla blogów i stron internetowych, zaprojektowany jako alternatywa szanująca prywatność dla Disqus, Facebook Comments i innych komercyjnych platform komentarzy. Napisany w Go dla niskiego zużycia pamięci i wysokiej współbieżności, osadza się za pomocą pojedynczego fragmentu kodu JavaScript na dowolnej stronie internetowej — statycznym HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js lub dowolnym innym frameworku — aby dodać dyskusje w wątkach bez śledzenia odwiedzających i wyświetlania reklam.

Samodzielne hostowanie Remark42 na Twoim VPS-ie utrzymuje każdy komentarz czytelnika, głos i konto w Twojej infrastrukturze, zamiast być wydobywanym przez zewnętrzną usługę SaaS w celu pozyskania danych reklamowych. Kompaktowy stos działa w pojedynczym kontenerze z wbudowaną pamięcią BoltDB — nie jest wymagana oddzielna baza danych ani pamięć podręczna.