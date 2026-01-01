Wdróż Glances jednym kliknięciem.
Międzyplatformowe narzędzie do monitorowania systemu, zapewniające metryki procesora, pamięci, dysku, sieci i kontenerów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu internetowego.
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Co możesz zbudować z Glances
Glances to kompleksowe narzędzie do monitorowania serwerów, które łączy widoczność top, htop, iotop i df w jednym, ujednoliconym interfejsie webowym. Zapewnia metryki w czasie rzeczywistym dla procesora, pamięci, przestrzeni wymiany (swap), operacji wejścia/wyjścia dysku, sieci, procesów i uruchomionych kontenerów Docker — wraz z konfigurowalnymi alertami, gdy progi zostaną przekroczone.
Samodzielne hostowanie Glances na Twoim VPS daje Ci pełną widoczność infrastruktury Twojego serwera bez wysyłania danych o wydajności do zewnętrznych usług monitorujących. Ten szablon wdraża Glances z dostępem tylko do odczytu do gniazda Docker i przestrzenią nazw PID hosta, dzięki czemu metryki na poziomie kontenera i systemu są w pełni widoczne z bezpiecznego interfejsu HTTPS.
Główne cechy Glances
Metryki systemowe w czasie rzeczywistym
Monitoruj procesor, pamięć, plik wymiany, średnie obciążenie, operacje wejścia/wyjścia dysku i przepustowość sieci – wszystko z jednego panelu webowego.
Monitorowanie kontenerów Docker
Wykorzystanie procesora, pamięci i sieci dla każdego kontenera jest widoczne wraz z metrykami systemowymi na poziomie hosta w jednym widoku.
Konfigurowalne ostrzeganie
Ustaw progi dla użycia procesora, pamięci i dysku, aby wywołać automatyczne alerty, zanim wyczerpanie zasobów spowoduje problemy.
Eksport metryk
Eksportuj dane wydajności do InfluxDB, Prometheus i innych baz danych szeregów czasowych w celu długoterminowej analizy trendów.
RESTful API
Wbudowane REST API umożliwia niestandardowe integracje, zapytania skryptowe oraz osadzanie metryk w innych pulpitach nawigacyjnych.
Dlaczego warto uruchomić Glances na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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