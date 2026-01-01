Glances to kompleksowe narzędzie do monitorowania serwerów, które łączy widoczność top, htop, iotop i df w jednym, ujednoliconym interfejsie webowym. Zapewnia metryki w czasie rzeczywistym dla procesora, pamięci, przestrzeni wymiany (swap), operacji wejścia/wyjścia dysku, sieci, procesów i uruchomionych kontenerów Docker — wraz z konfigurowalnymi alertami, gdy progi zostaną przekroczone.

Samodzielne hostowanie Glances na Twoim VPS daje Ci pełną widoczność infrastruktury Twojego serwera bez wysyłania danych o wydajności do zewnętrznych usług monitorujących. Ten szablon wdraża Glances z dostępem tylko do odczytu do gniazda Docker i przestrzenią nazw PID hosta, dzięki czemu metryki na poziomie kontenera i systemu są w pełni widoczne z bezpiecznego interfejsu HTTPS.