Do 69% zniżki na Open Source POS

Wdróż Open Source POS jednym kliknięciem.

Internetowy system punktów sprzedaży dla sklepów detalicznych z zarządzaniem zapasami, klientami i raportowaniem sprzedaży.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Open Source POS jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Open Source POS

Open Source POS to internetowy system punktu sprzedaży oparty na PHP, zbudowany dla małych sklepów detalicznych, kawiarni i firm usługowych, które potrzebują w pełni funkcjonalnego systemu kasowego bez opłat SaaS za każdy terminal. Interfejs oparty na przeglądarce działa na dowolnym tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym, dzięki czemu ten sam backend obsługuje kasę, aktualizacje zapasów i raportowanie z dowolnego urządzenia w sieci lokalnej.

Samodzielne hostowanie na własnym VPS przechowuje dane klientów, historię sprzedaży i dane cenowe na infrastrukturze, którą kontrolujesz — bez miesięcznej subskrypcji, bez procentu od transakcji i bez uzależnienia od dostawcy. Dołączona baza danych MariaDB jest automatycznie udostępniana i utrwalana w nazwanych woluminach dla bezpiecznych aktualizacji.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Open Source POS

Kasa detaliczna

Przetwarzaj sprzedaż, zwroty i rezerwacje za pomocą skanowania kodów kreskowych, wyszukiwania produktów oraz konfigurowalnych paragonów drukowanych na standardowych drukarkach termicznych.

Śledzenie dostępnych sztuk

Śledź poziomy zapasów, ustawiaj progi ponownego zamawiania i zarządzaj dostawcami w wielu kategoriach produktów z automatycznymi korektami przy każdej sprzedaży.

Zarządzanie klientami

Utrzymuj bazę danych klientów z historią zakupów, punktami lojalnościowymi, saldami kredytów sklepowych oraz poziomami cen dla poszczególnych klientów.

Raporty sprzedaży

Generuj szczegółowe raporty dotyczące sprzedaży, podatków, płatności, zysków i rabatów w konfigurowalnych zakresach dat i filtrów pracowników.

Konta pracowników

Utwórz indywidualne loginy dla pracowników z uprawnieniami opartymi na rolach, aby rozdzielić dostęp dla kasjera, menedżera i do raportowania na współdzielonym terminalu.

Podatki wielowalutowe

Skonfiguruj wiele stawek podatkowych, walut i metod płatności, aby dopasować je do lokalnych przepisów handlowych i preferencji płatniczych klientów.

Dlaczego warto uruchomić Open Source POS na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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