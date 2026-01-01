Wdróż Open Source POS jednym kliknięciem.
Internetowy system punktów sprzedaży dla sklepów detalicznych z zarządzaniem zapasami, klientami i raportowaniem sprzedaży.
Wybierz plan VPS dla Open Source POS
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Open Source POS
Open Source POS to internetowy system punktu sprzedaży oparty na PHP, zbudowany dla małych sklepów detalicznych, kawiarni i firm usługowych, które potrzebują w pełni funkcjonalnego systemu kasowego bez opłat SaaS za każdy terminal. Interfejs oparty na przeglądarce działa na dowolnym tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym, dzięki czemu ten sam backend obsługuje kasę, aktualizacje zapasów i raportowanie z dowolnego urządzenia w sieci lokalnej.
Samodzielne hostowanie na własnym VPS przechowuje dane klientów, historię sprzedaży i dane cenowe na infrastrukturze, którą kontrolujesz — bez miesięcznej subskrypcji, bez procentu od transakcji i bez uzależnienia od dostawcy. Dołączona baza danych MariaDB jest automatycznie udostępniana i utrwalana w nazwanych woluminach dla bezpiecznych aktualizacji.
Główne cechy Open Source POS
Kasa detaliczna
Przetwarzaj sprzedaż, zwroty i rezerwacje za pomocą skanowania kodów kreskowych, wyszukiwania produktów oraz konfigurowalnych paragonów drukowanych na standardowych drukarkach termicznych.
Śledzenie dostępnych sztuk
Śledź poziomy zapasów, ustawiaj progi ponownego zamawiania i zarządzaj dostawcami w wielu kategoriach produktów z automatycznymi korektami przy każdej sprzedaży.
Zarządzanie klientami
Utrzymuj bazę danych klientów z historią zakupów, punktami lojalnościowymi, saldami kredytów sklepowych oraz poziomami cen dla poszczególnych klientów.
Raporty sprzedaży
Generuj szczegółowe raporty dotyczące sprzedaży, podatków, płatności, zysków i rabatów w konfigurowalnych zakresach dat i filtrów pracowników.
Konta pracowników
Utwórz indywidualne loginy dla pracowników z uprawnieniami opartymi na rolach, aby rozdzielić dostęp dla kasjera, menedżera i do raportowania na współdzielonym terminalu.
Podatki wielowalutowe
Skonfiguruj wiele stawek podatkowych, walut i metod płatności, aby dopasować je do lokalnych przepisów handlowych i preferencji płatniczych klientów.
Dlaczego warto uruchomić Open Source POS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.