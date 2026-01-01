Open Source POS to internetowy system punktu sprzedaży oparty na PHP, zbudowany dla małych sklepów detalicznych, kawiarni i firm usługowych, które potrzebują w pełni funkcjonalnego systemu kasowego bez opłat SaaS za każdy terminal. Interfejs oparty na przeglądarce działa na dowolnym tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym, dzięki czemu ten sam backend obsługuje kasę, aktualizacje zapasów i raportowanie z dowolnego urządzenia w sieci lokalnej.

Samodzielne hostowanie na własnym VPS przechowuje dane klientów, historię sprzedaży i dane cenowe na infrastrukturze, którą kontrolujesz — bez miesięcznej subskrypcji, bez procentu od transakcji i bez uzależnienia od dostawcy. Dołączona baza danych MariaDB jest automatycznie udostępniana i utrwalana w nazwanych woluminach dla bezpiecznych aktualizacji.