PeerTube to darmowa, otwartoźródłowa, sfederowana platforma do hostingu wideo, stworzona jako niezależna alternatywa dla YouTube i Vimeo. Każda instancja PeerTube jest niezależna, ale połączona za pośrednictwem protokołu ActivityPub, dzięki czemu Twoi widzowie mogą śledzić kanały z dowolnego innego serwera PeerTube, podczas gdy każdy film, komentarz i subskrypcja znajduje się na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.

Strumieniowanie WebRTC peer-to-peer pozwala widzom dzielić się przepustowością, dzięki czemu jeden popularny film nie przeciąży Twojego serwera podczas szczytów ruchu. Dołączone PostgreSQL, Redis i potok transkodowania działają w całości na Twoim VPS, dając twórcom i społecznościom pełną własność ich treści, odbiorców i zasad moderacji — bez algorytmicznego kanału, bez demonetyzacji, bez pośredników reklamowych.