Wdróż PeerTube jednym kliknięciem.
Federacyjna platforma wideo peer-to-peer do publikowania i udostępniania filmów bez zależności od YouTube'a lub centralnej infrastruktury.
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Co możesz zbudować z PeerTube
PeerTube to darmowa, otwartoźródłowa, sfederowana platforma do hostingu wideo, stworzona jako niezależna alternatywa dla YouTube i Vimeo. Każda instancja PeerTube jest niezależna, ale połączona za pośrednictwem protokołu ActivityPub, dzięki czemu Twoi widzowie mogą śledzić kanały z dowolnego innego serwera PeerTube, podczas gdy każdy film, komentarz i subskrypcja znajduje się na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.
Strumieniowanie WebRTC peer-to-peer pozwala widzom dzielić się przepustowością, dzięki czemu jeden popularny film nie przeciąży Twojego serwera podczas szczytów ruchu. Dołączone PostgreSQL, Redis i potok transkodowania działają w całości na Twoim VPS, dając twórcom i społecznościom pełną własność ich treści, odbiorców i zasad moderacji — bez algorytmicznego kanału, bez demonetyzacji, bez pośredników reklamowych.
Główne cechy PeerTube
Sfoderowany za pośrednictwem ActivityPub
Widzowie z dowolnej instancji PeerTube, Mastodon lub innej ActivityPub mogą obserwować Twój kanał, komentować i udostępniać filmy w całym Fediverse.
Przesyłanie strumieniowe peer-to-peer
WebRTC oparte na przeglądarce zmniejsza przepustowość serwera, umożliwiając widzom udostępnianie fragmentów wideo, dzięki czemu wirusowe przesyłanie nie zawiesi Twojego VPS.
Wbudowane transkodowanie
Automatyczne transkodowanie generuje wiele poziomów jakości dla każdego przesłanego pliku — od 240p do 4K — bez zewnętrznych usług transkodowania.
Transmisja na żywo i RTMP
Transmituj na żywo z OBS lub dowolnego enkodera zgodnego z RTMP bezpośrednio na swój kanał PeerTube z nagrywaniem i powtórkami.
Zarządzanie kanałami i playlistami
Organizuj filmy w kanały, playlisty i serie z niestandardowymi miniaturami, opisami i uprawnieniami dla współpracowników.
Open API i osadzanie
Osadzaj filmy w dowolnym miejscu za pomocą jednoliniowego elementu iframe i integruj z zewnętrznymi narzędziami za pośrednictwem w pełni udokumentowanego interfejsu API REST.
Dlaczego warto uruchomić PeerTube na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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