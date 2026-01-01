Radicale to mały, prosty, bezproblemowy serwer CalDAV (kalendarz) i CardDAV (kontakty) napisany w Pythonie. Obsługuje standardowe protokoły, które każdy nowoczesny system operacyjny wspiera natywnie — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — dzięki czemu kalendarze i kontakty synchronizują się z Twoimi urządzeniami bez instalowania niestandardowych aplikacji czy rozszerzeń przeglądarki.

Samodzielne hostowanie Radicale na Twoim VPS-ie utrzymuje każde wydarzenie, adres i współdzielony kalendarz na infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast przekazywać je do kalendarza SaaS. Serwer przechowuje kolekcje jako zwykłe pliki na dysku, nie wymaga bazy danych i działa komfortowo obok innych aplikacji dzięki swojemu niewielkiemu zapotrzebowaniu na zasoby Pythona.