Wdróż Radicale jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany serwer CalDAV i CardDAV do synchronizowania kalendarzy i kontaktów na wszystkich Twoich urządzeniach.
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Co możesz zbudować z Radicale
Radicale to mały, prosty, bezproblemowy serwer CalDAV (kalendarz) i CardDAV (kontakty) napisany w Pythonie. Obsługuje standardowe protokoły, które każdy nowoczesny system operacyjny wspiera natywnie — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — dzięki czemu kalendarze i kontakty synchronizują się z Twoimi urządzeniami bez instalowania niestandardowych aplikacji czy rozszerzeń przeglądarki.
Samodzielne hostowanie Radicale na Twoim VPS-ie utrzymuje każde wydarzenie, adres i współdzielony kalendarz na infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast przekazywać je do kalendarza SaaS. Serwer przechowuje kolekcje jako zwykłe pliki na dysku, nie wymaga bazy danych i działa komfortowo obok innych aplikacji dzięki swojemu niewielkiemu zapotrzebowaniu na zasoby Pythona.
Główne cechy Radicale
Standard CalDAV i CardDAV
Natywna synchronizacja z iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME i KDE bez klientów zewnętrznych — każdy nowoczesny system operacyjny obsługuje protokoły domyślnie.
Pamięć masowa plikowa
Kalendarze i kontakty istnieją jako zwykłe pliki iCalendar i vCard na dysku — łatwe do tworzenia kopii zapasowych, kontroli wersji lub migracji bez zrzutów baz danych.
Wielu użytkowników z udostępnianiem
Każdy uwierzytelniony użytkownik otrzymuje własne kolekcje, z opcjonalnymi regułami udostępniania dla współdzielonych kalendarzy rodzinnych lub zespołowych.
Niewielkie zużycie zasobów
Serwer Pure-Python bez bazy danych uruchamia się w kilka sekund i zużywa dziesiątki megabajtów pamięci — idealny dla najmniejszych planów VPS.
Interfejs administratora sieci
Wbudowany interfejs przeglądarki pozwala użytkownikom przeglądać kolekcje, kopiować adresy URL CalDAV/CardDAV do konfiguracji klienta i weryfikować, czy wszystko działa.
Przyjazne dla odwrotnego proxy
Zaprojektowany do działania za nginx, Apache lub Traefik z zakończeniem HTTPS na wyższym poziomie, dzięki czemu wdrożenie jest proste i bezpieczne.
Dlaczego warto uruchomić Radicale na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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