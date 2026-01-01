SuperTokens to otwartoźródłowa alternatywa dla zastrzeżonych usług uwierzytelniania, takich jak Auth0 i Firebase Auth. Zapewnia backendowy Core API, z którym Twoje aplikacje integrują się za pomocą oficjalnych SDK dla React, Node.js, Python, Go i platform mobilnych. SuperTokens obsługuje logowanie e-mail/hasło, przepływy bezhasłowe, społecznościowe OAuth, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zaawansowane zarządzanie sesjami z automatycznym odświeżaniem tokenów oraz ochronę przed typowymi atakami uwierzytelniającymi — wszystko to za pośrednictwem dobrze udokumentowanego API.

Samodzielne hostowanie SuperTokens oznacza, że dane uwierzytelniające użytkowników i dane sesji pozostają w Twojej bazie danych PostgreSQL pod Twoją pełną kontrolą, bez opłat za użytkownika, które rosną wraz z rozwojem Twojej aplikacji. Ten szablon wdraża SuperTokens Core z PostgreSQL, gotowy do użytku produkcyjnego.