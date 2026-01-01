Wdróż SuperTokens jednym kliknięciem.
Zaplecze uwierzytelniania open source z zarządzaniem sesjami, logowaniem bezhasłowym, społecznym OAuth i MFA — samodzielnie hostowana alternatywa dla Auth0 i Firebase Auth.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z SuperTokens
SuperTokens to otwartoźródłowa alternatywa dla zastrzeżonych usług uwierzytelniania, takich jak Auth0 i Firebase Auth. Zapewnia backendowy Core API, z którym Twoje aplikacje integrują się za pomocą oficjalnych SDK dla React, Node.js, Python, Go i platform mobilnych. SuperTokens obsługuje logowanie e-mail/hasło, przepływy bezhasłowe, społecznościowe OAuth, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zaawansowane zarządzanie sesjami z automatycznym odświeżaniem tokenów oraz ochronę przed typowymi atakami uwierzytelniającymi — wszystko to za pośrednictwem dobrze udokumentowanego API.
Samodzielne hostowanie SuperTokens oznacza, że dane uwierzytelniające użytkowników i dane sesji pozostają w Twojej bazie danych PostgreSQL pod Twoją pełną kontrolą, bez opłat za użytkownika, które rosną wraz z rozwojem Twojej aplikacji. Ten szablon wdraża SuperTokens Core z PostgreSQL, gotowy do użytku produkcyjnego.
Główne cechy SuperTokens
Wiele metod uwierzytelniania
Obsługuje e-mail/hasło, bezhasłowe magiczne linki i dostawców społecznościowych OAuth od razu — dodaj przepływy, których oczekują Twoi użytkownicy, bez niestandardowego kodu.
Zaawansowane zarządzanie sesjami
Obsługuje rotację tokenów, automatyczne odświeżanie i unieważnianie sesji bezpiecznie, chroniąc użytkowników przed przejęciem sesji i atakami typu fixation.
Wstępnie zaprojektowane komponenty interfejsu użytkownika
Komponenty React, Vue i Angular typu „drop-in” do logowania, rejestracji i resetowania hasła, które pasują do Twojej marki, bez konieczności tworzenia interfejsów użytkownika uwierzytelniania od podstaw.
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Dodaj TOTP lub MFA oparte na e-mailu do dowolnego przepływu uwierzytelniania bez usług stron trzecich lub dodatkowych opłat za użytkownika.
Role i uprawnienia
Przypisz role użytkownikom i wymuszaj sprawdzanie uprawnień w Twojej aplikacji za pomocą wbudowanego zarządzania użytkownikami i interfejsu API ról SuperTokens.
Dlaczego warto uruchomić SuperTokens na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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