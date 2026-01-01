Wdróż EmonCMS jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa aplikacja internetowa do rejestrowania i wizualizacji danych z czujników energii, temperatury i środowiska w czasie.
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Co możesz zbudować z EmonCMS
EmonCMS to otwarty kod źródłowy zaplecza projektu OpenEnergyMonitor, stworzony specjalnie dla szeregów czasowych danych dotyczących energii, temperatury i środowiska. W przeciwieństwie do ogólnych pulpitów nawigacyjnych, każdy komponent — od potoków przetwarzania danych wejściowych po silniki pamięci masowej PHPFina i PHPTimeSeries — jest dostosowany do lat danych z czujników o wysokiej rozdzielczości na skromnym sprzęcie.
Samodzielne hostowanie EmonCMS na VPS-ie utrzymuje pomiary domowe, słoneczne, pomp ciepła i IoT całkowicie pod Twoją kontrolą, bez limitów na kanał czy subskrypcji chmurowych. Dołączony broker MQTT oraz stos MariaDB i Redis akceptują dane z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant i dowolnego czujnika obsługującego HTTP lub MQTT.
Główne cechy EmonCMS
Kanały szeregów czasowych
Niestandardowe silniki PHPFina i PHPTimeSeries przechowują lata odczytów czujników o wysokiej rozdzielczości znacznie wydajniej niż ogólna baza danych SQL.
Wejścia MQTT i HTTP
Odbieraj dane z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant lub dowolnego urządzenia, które może publikować MQTT lub wywoływać API HTTP.
Przetwarzanie danych wejściowych
Łańcuchowe konwersje jednostek, akumulatory mocy na energię, limity szybkości i wirtualne kanały bez pisania kodu lub zewnętrznych skryptów.
Pulpity nawigacyjne i wykresy
Edytor pulpitu nawigacyjnego typu „przeciągnij i upuść” z wykresami wieloseryjnymi, wskaźnikami i wykresami słupkowymi do wizualizacji danych z czujników na żywo i historycznych.
Aplikacje do zużycia energii
Gotowe aplikacje dla fotowoltaiki słonecznej, pomp ciepła, pojazdów elektrycznych i zużycia domowego ujawniają wglądy bez ręcznej konfiguracji.
REST API i eksporty
Odczytuj i zapisuj każdy kanał za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST i eksportuj surowe dane CSV do analizy offline lub tworzenia kopii zapasowych.
Dlaczego warto uruchomić EmonCMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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