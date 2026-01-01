EmonCMS to otwarty kod źródłowy zaplecza projektu OpenEnergyMonitor, stworzony specjalnie dla szeregów czasowych danych dotyczących energii, temperatury i środowiska. W przeciwieństwie do ogólnych pulpitów nawigacyjnych, każdy komponent — od potoków przetwarzania danych wejściowych po silniki pamięci masowej PHPFina i PHPTimeSeries — jest dostosowany do lat danych z czujników o wysokiej rozdzielczości na skromnym sprzęcie.

Samodzielne hostowanie EmonCMS na VPS-ie utrzymuje pomiary domowe, słoneczne, pomp ciepła i IoT całkowicie pod Twoją kontrolą, bez limitów na kanał czy subskrypcji chmurowych. Dołączony broker MQTT oraz stos MariaDB i Redis akceptują dane z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant i dowolnego czujnika obsługującego HTTP lub MQTT.