Pinry to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana tablica obrazów, która pozwala zbierać, tagować i przeglądać obrazy, filmy i strony internetowe w atrakcyjnym wizualnie układzie kafelkowym — podobnie jak Pinterest, ale całkowicie pod Twoją kontrolą. Łączy w sobie zaplecze Django REST Framework z interfejsem Vue.js i jest dostarczana jako pojedynczy kontener Docker wspierany przez SQLite, co zapewnia konfigurację bez zależności.

Samodzielne hostowanie Pinry oznacza, że Twoja osobista kolekcja pozostaje prywatna na Twoim własnym VPS, bez algorytmicznych kanałów, reklam i bez konieczności posiadania konta do przeglądania, jeśli włączysz publiczny dostęp. Obsługa wielu użytkowników, publiczne i prywatne tablice, kompatybilność z rozszerzeniami przeglądarki oraz pełne API REST sprawiają, że nadaje się zarówno do osobistych kolekcji, jak i małych zespołów współpracujących.