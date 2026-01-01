Wdróż Pinry jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana tablica obrazów w stylu Pinteresta do zapisywania, tagowania i organizowania obrazów i filmów.
Wybierz plan VPS dla Pinry
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Pinry
Pinry to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana tablica obrazów, która pozwala zbierać, tagować i przeglądać obrazy, filmy i strony internetowe w atrakcyjnym wizualnie układzie kafelkowym — podobnie jak Pinterest, ale całkowicie pod Twoją kontrolą. Łączy w sobie zaplecze Django REST Framework z interfejsem Vue.js i jest dostarczana jako pojedynczy kontener Docker wspierany przez SQLite, co zapewnia konfigurację bez zależności.
Samodzielne hostowanie Pinry oznacza, że Twoja osobista kolekcja pozostaje prywatna na Twoim własnym VPS, bez algorytmicznych kanałów, reklam i bez konieczności posiadania konta do przeglądania, jeśli włączysz publiczny dostęp. Obsługa wielu użytkowników, publiczne i prywatne tablice, kompatybilność z rozszerzeniami przeglądarki oraz pełne API REST sprawiają, że nadaje się zarówno do osobistych kolekcji, jak i małych zespołów współpracujących.
Główne cechy Pinry
Odkrywanie oparte na etykietkach
Przypisz wiele tagów do każdego pina i filtruj całą Twoją kolekcję natychmiastowo według tagów — bez potrzeby zagnieżdżonych folderów.
Tablice wielu użytkowników
Twórz oddzielne tablice dla każdego użytkownika i kontroluj widoczność za pomocą ustawień dostępu publicznego lub prywatnego dla każdej tablicy.
Obsługa rozszerzeń przeglądarki
Zapisuj obrazy bezpośrednio z dowolnej strony internetowej na Twoją tablicę Pinry za pomocą oficjalnego rozszerzenia przeglądarki.
REST API
Zautomatyzuj tworzenie pinów i zarządzaj kolekcjami programowo za pośrednictwem wbudowanego Django REST Framework API.
Wieloarchitekturowy obraz Docker
Oficjalny obraz obsługuje AMD64, ARMv7 i ARMv8 — działa na standardowych serwerach VPS i płytach opartych na architekturze ARM.
Dlaczego warto uruchomić Pinry na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.