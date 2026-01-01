Wdróż RetroAssembly jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana biblioteka gier retro i emulator oparty na przeglądarce, obsługujący ponad 25 klasycznych konsol, z automatyczną grafiką i stanami zapisu.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z RetroAssembly
RetroAssembly to samodzielnie hostowana aplikacja internetowa, która zamienia Twoją przeglądarkę w osobistą szafę z grami retro. Prześlij Twoją kolekcję ROM-ów i graj w tytuły z ponad 25 klasycznych platform — w tym NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade i Atari — bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności instalowania wtyczek lub pobierania plików.
Platforma automatycznie pobiera okładki gier i metadane, dzięki czemu Twoja biblioteka wygląda jak prawdziwa kolekcja, a nie lista plików. Wbudowane są stany zapisu, przewijanie rozgrywki, efekty shaderów w stylu retro oraz mobilne kontrolery ekranowe. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoją kolekcję ROM-ów na Twoim własnym serwerze, prywatną i dostępną tylko dla kont, które utworzysz.
Główne cechy RetroAssembly
Obsługa 25+ konsol
Graj w gry z NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan i wielu innych platform w przeglądarce.
Automatyczne wykrywanie grafiki
Okładki gier i metadane gier są pobierane automatycznie, dzięki czemu Twoja biblioteka wyświetla atrakcyjne grafiki zamiast samych nazw plików.
Zapisz stany i cofnij
Zapisuj i przywracaj postępy w dowolnym momencie, dzięki automatycznym migawkom stanu i przewijaniu rozgrywki na obsługiwanych emulatorach.
Przyjazne dla urządzeń mobilnych elementy sterujące
Wbudowany wirtualny kontroler ekranowy ułatwia grę na telefonach i tabletach bez fizycznego gamepada.
Retro wizualne shadery
Opcjonalne efekty CRT i inne efekty shaderów odwzorowują wygląd oryginalnych wyświetlaczy sprzętowych dla bardziej autentycznych wrażeń.
Dlaczego warto uruchomić RetroAssembly na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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