RetroAssembly to samodzielnie hostowana aplikacja internetowa, która zamienia Twoją przeglądarkę w osobistą szafę z grami retro. Prześlij Twoją kolekcję ROM-ów i graj w tytuły z ponad 25 klasycznych platform — w tym NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade i Atari — bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności instalowania wtyczek lub pobierania plików.

Platforma automatycznie pobiera okładki gier i metadane, dzięki czemu Twoja biblioteka wygląda jak prawdziwa kolekcja, a nie lista plików. Wbudowane są stany zapisu, przewijanie rozgrywki, efekty shaderów w stylu retro oraz mobilne kontrolery ekranowe. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoją kolekcję ROM-ów na Twoim własnym serwerze, prywatną i dostępną tylko dla kont, które utworzysz.