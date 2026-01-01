OpenEMR to najczęściej używany na świecie system elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o otwartym kodzie źródłowym i zarządzania praktyką medyczną. Stworzony dla małych klinik i dużych organizacji opieki zdrowotnej, oferuje kompletny zestaw narzędzi do rejestracji pacjentów, dokumentacji klinicznej, planowania wizyt, rozliczania i raportowania — wszystko w ramach jednej, samodzielnie hostowanej platformy.

Samodzielne hostowanie OpenEMR na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi pacjentów, zapewniając zgodność z przepisami o ochronie prywatności i przechowywanie dokumentacji medycznej na posiadanej przez Ciebie infrastrukturze. Bez opłat licencyjnych za użytkownika i z aktywną globalną społecznością, OpenEMR jest sprawdzoną alternatywą dla drogich, zastrzeżonych systemów EDM.