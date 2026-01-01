Wdróż OpenEMR jednym kliknięciem.
System elektronicznej dokumentacji medycznej i zarządzania praktyką medyczną o otwartym kodzie źródłowym, używany przez kliniki i placówki opieki zdrowotnej na całym świecie.
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Co możesz zbudować z OpenEMR
OpenEMR to najczęściej używany na świecie system elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o otwartym kodzie źródłowym i zarządzania praktyką medyczną. Stworzony dla małych klinik i dużych organizacji opieki zdrowotnej, oferuje kompletny zestaw narzędzi do rejestracji pacjentów, dokumentacji klinicznej, planowania wizyt, rozliczania i raportowania — wszystko w ramach jednej, samodzielnie hostowanej platformy.
Samodzielne hostowanie OpenEMR na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi pacjentów, zapewniając zgodność z przepisami o ochronie prywatności i przechowywanie dokumentacji medycznej na posiadanej przez Ciebie infrastrukturze. Bez opłat licencyjnych za użytkownika i z aktywną globalną społecznością, OpenEMR jest sprawdzoną alternatywą dla drogich, zastrzeżonych systemów EDM.
Główne cechy OpenEMR
Zarządzanie rekordami pacjentów
Przechowuj i pobieraj kompletne historie pacjentów, w tym dane demograficzne, historię medyczną, wyniki badań laboratoryjnych, recepty oraz notatki kliniczne, w ustrukturyzowanym rejestrze.
Planowanie rezerwacji
Zarządzaj kalendarzami usługodawców, wizytami pacjentów i cyklicznymi wizytami za pomocą harmonogramu wielozasobowego, który obsługuje wielu specjalistów i lokalizacji.
Rozliczanie i kodowanie
Generuj roszczenia ubezpieczeniowe ze wsparciem kodowania ICD-10 i CPT, śledź płatności i zarządzaj przekazami pieniężnymi, aby zmniejszyć administracyjne koszty rozliczeń.
Wsparcie decyzji klinicznych
Wyświetlaj ostrzeżenia o interakcjach lekowych, alerty o alergiach i przypomnienia o profilaktyce w punkcie opieki, aby wspierać bezpieczniejsze decyzje kliniczne.
E-recepty i badania laboratoryjne
Wysyłaj recepty elektronicznie do aptek i otrzymuj ustrukturyzowane wyniki badań laboratoryjnych bezpośrednio do kart pacjentów bez ręcznego ponownego wprowadzania danych.
Dlaczego warto uruchomić OpenEMR na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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