Do 69% zniżki na OpenEMR

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System elektronicznej dokumentacji medycznej i zarządzania praktyką medyczną o otwartym kodzie źródłowym, używany przez kliniki i placówki opieki zdrowotnej na całym świecie.

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4 GB pamięci RAM
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4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
277,99
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OpenEMR

OpenEMR to najczęściej używany na świecie system elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o otwartym kodzie źródłowym i zarządzania praktyką medyczną. Stworzony dla małych klinik i dużych organizacji opieki zdrowotnej, oferuje kompletny zestaw narzędzi do rejestracji pacjentów, dokumentacji klinicznej, planowania wizyt, rozliczania i raportowania — wszystko w ramach jednej, samodzielnie hostowanej platformy.

Samodzielne hostowanie OpenEMR na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi pacjentów, zapewniając zgodność z przepisami o ochronie prywatności i przechowywanie dokumentacji medycznej na posiadanej przez Ciebie infrastrukturze. Bez opłat licencyjnych za użytkownika i z aktywną globalną społecznością, OpenEMR jest sprawdzoną alternatywą dla drogich, zastrzeżonych systemów EDM.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OpenEMR

Zarządzanie rekordami pacjentów

Przechowuj i pobieraj kompletne historie pacjentów, w tym dane demograficzne, historię medyczną, wyniki badań laboratoryjnych, recepty oraz notatki kliniczne, w ustrukturyzowanym rejestrze.

Planowanie rezerwacji

Zarządzaj kalendarzami usługodawców, wizytami pacjentów i cyklicznymi wizytami za pomocą harmonogramu wielozasobowego, który obsługuje wielu specjalistów i lokalizacji.

Rozliczanie i kodowanie

Generuj roszczenia ubezpieczeniowe ze wsparciem kodowania ICD-10 i CPT, śledź płatności i zarządzaj przekazami pieniężnymi, aby zmniejszyć administracyjne koszty rozliczeń.

Wsparcie decyzji klinicznych

Wyświetlaj ostrzeżenia o interakcjach lekowych, alerty o alergiach i przypomnienia o profilaktyce w punkcie opieki, aby wspierać bezpieczniejsze decyzje kliniczne.

E-recepty i badania laboratoryjne

Wysyłaj recepty elektronicznie do aptek i otrzymuj ustrukturyzowane wyniki badań laboratoryjnych bezpośrednio do kart pacjentów bez ręcznego ponownego wprowadzania danych.

Dlaczego warto uruchomić OpenEMR na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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