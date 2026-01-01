OpenSpeedTest to darmowa, otwartoźródłowa aplikacja do testowania prędkości HTML5, która działa w całości w przeglądarce, bez konieczności instalowania Flash, Java ani żadnego oprogramowania po stronie klienta. Dokładnie mierzy prędkość pobierania, wysyłania, ping i jitter z dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej na telefonach, tabletach, telewizorach smart i komputerach stacjonarnych.

Samodzielne hostowanie OpenSpeedTest na Twoim VPS daje Ci prywatny, bezstronny punkt pomiarowy blisko Twoich hostowanych aplikacji. W przeciwieństwie do publicznych usług testowania prędkości, na które wpływają relacje z dostawcami usług internetowych (ISP), Twoja instancja mierzy rzeczywistą wydajność do Twojego własnego serwera — idealne do diagnozowania problemów z siecią, weryfikacji prędkości dostawcy internetu i testowania połączeń VPN bez udostępniania jakichkolwiek danych stronom trzecim.