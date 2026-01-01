Wdróż OpenSpeedTest jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany test prędkości sieci HTML5 mierzący pobieranie, wysyłanie, ping i jitter bez wtyczek i usług stron trzecich.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z OpenSpeedTest
OpenSpeedTest to darmowa, otwartoźródłowa aplikacja do testowania prędkości HTML5, która działa w całości w przeglądarce, bez konieczności instalowania Flash, Java ani żadnego oprogramowania po stronie klienta. Dokładnie mierzy prędkość pobierania, wysyłania, ping i jitter z dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej na telefonach, tabletach, telewizorach smart i komputerach stacjonarnych.
Samodzielne hostowanie OpenSpeedTest na Twoim VPS daje Ci prywatny, bezstronny punkt pomiarowy blisko Twoich hostowanych aplikacji. W przeciwieństwie do publicznych usług testowania prędkości, na które wpływają relacje z dostawcami usług internetowych (ISP), Twoja instancja mierzy rzeczywistą wydajność do Twojego własnego serwera — idealne do diagnozowania problemów z siecią, weryfikacji prędkości dostawcy internetu i testowania połączeń VPN bez udostępniania jakichkolwiek danych stronom trzecim.
Główne cechy OpenSpeedTest
Czysta implementacja HTML5
Nie wymaga wtyczek, Flasha ani Javy — działa w każdej nowoczesnej przeglądarce na dowolnym urządzeniu, w tym w IE10 i nowszych.
Kompletne metryki sieci
Mierzy prędkość pobierania, prędkość wysyłania, opóźnienie ping i jitter w jednym przebiegu testowym.
Lekki serwer NGINX
Minimalne zużycie zasobów oznacza, że OpenSpeedTest działa wydajnie obok innych aplikacji na tym samym serwerze VPS.
Brak udostępniania danych stronom trzecim
Wszystkie dane testowe pozostają na Twoim serwerze — żadne wyniki prędkości, adresy IP ani statystyki użytkowania nie są wysyłane do zewnętrznych usług.
Responsywne Projektowanie
Działa na komputerach stacjonarnych, tabletach i urządzeniach mobilnych z przejrzystym interfejsem wolnym od reklam i monitów o uaktualnienie do wersji premium.
Dlaczego warto uruchomić OpenSpeedTest na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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