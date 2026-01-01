Do 69% zniżki na QloApps

Wdróż QloApps jednym kliknięciem.

Open-source system zarządzania hotelem i rezerwacji z systemem zarządzania obiektem, silnikiem rezerwacji i stroną internetową hotelu.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż QloApps jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla QloApps

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z QloApps

QloApps to darmowa, otwartoźródłowa platforma handlowa dla hoteli, która łączy w sobie system zarządzania nieruchomościami (Property Management System), silnik bezpośrednich rezerwacji i stronę internetową hotelu skierowaną do klienta w jednej instalacji. Hotelarze mogą zarządzać dostępnością pokoi, stawkami, podatkami i rezerwacjami z jednego panelu, jednocześnie przyjmując rezerwacje bezpośrednio na swojej stronie, bez płacenia prowizji portalom zewnętrznym.

Samodzielne hostowanie QloApps na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi gości, zapisami płatności i historią rezerwacji, eliminuje opłaty za rezerwację, powszechne w hostowanych usługach rezerwacyjnych, i pozwala dostosować proces rezerwacji, motyw i zaplecze administracyjne do sposobu działania Twojej nieruchomości.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy QloApps

Bezpośredni silnik rezerwacji

Przyjmuj rezerwacje bezpośrednio na stronie Twojego hotelu z dostępnością w czasie rzeczywistym, planami cenowymi i natychmiastowymi potwierdzeniami — bez prowizji dla portali zewnętrznych.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzaj pokojami, typami pokoi, planami cenowymi, cenami sezonowymi, podatkami i dostępnością z jednego zaplecza administracyjnego zbudowanego wokół rzeczywistych procesów hotelowych.

Obsługa wielu hoteli

Zarządzaj kilkoma obiektami z jednej instalacji, z pokojami, stawkami i uprawnieniami personelu przypisanymi do każdego hotelu, a także skonsolidowanymi raportami dla całej grupy.

Wbudowana strona internetowa hotelu

Uruchom witrynę hotelową dla klientów z listą pokoi, galerią, recenzjami i stronami kontaktowymi od razu — bez konieczności utrzymywania oddzielnego systemu CMS.

Moduły i Add-ons

Rozszerz przepływy rezerwacji o bramki płatności, menedżerów kanałów i moduły marketingowe z marketplace QloApps bez modyfikowania kodu źródłowego.

Wersja wielojęzyczna i waluta

Obsługuj międzynarodowych gości dzięki natywnej obsłudze wielu języków i wielu walut, konfigurowalnej dla każdego rynku z panelu administracyjnego.

Dlaczego warto uruchomić QloApps na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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