Wdróż QloApps jednym kliknięciem.
Open-source system zarządzania hotelem i rezerwacji z systemem zarządzania obiektem, silnikiem rezerwacji i stroną internetową hotelu.
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Co możesz zbudować z QloApps
QloApps to darmowa, otwartoźródłowa platforma handlowa dla hoteli, która łączy w sobie system zarządzania nieruchomościami (Property Management System), silnik bezpośrednich rezerwacji i stronę internetową hotelu skierowaną do klienta w jednej instalacji. Hotelarze mogą zarządzać dostępnością pokoi, stawkami, podatkami i rezerwacjami z jednego panelu, jednocześnie przyjmując rezerwacje bezpośrednio na swojej stronie, bez płacenia prowizji portalom zewnętrznym.
Samodzielne hostowanie QloApps na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi gości, zapisami płatności i historią rezerwacji, eliminuje opłaty za rezerwację, powszechne w hostowanych usługach rezerwacyjnych, i pozwala dostosować proces rezerwacji, motyw i zaplecze administracyjne do sposobu działania Twojej nieruchomości.
Główne cechy QloApps
Bezpośredni silnik rezerwacji
Przyjmuj rezerwacje bezpośrednio na stronie Twojego hotelu z dostępnością w czasie rzeczywistym, planami cenowymi i natychmiastowymi potwierdzeniami — bez prowizji dla portali zewnętrznych.
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzaj pokojami, typami pokoi, planami cenowymi, cenami sezonowymi, podatkami i dostępnością z jednego zaplecza administracyjnego zbudowanego wokół rzeczywistych procesów hotelowych.
Obsługa wielu hoteli
Zarządzaj kilkoma obiektami z jednej instalacji, z pokojami, stawkami i uprawnieniami personelu przypisanymi do każdego hotelu, a także skonsolidowanymi raportami dla całej grupy.
Wbudowana strona internetowa hotelu
Uruchom witrynę hotelową dla klientów z listą pokoi, galerią, recenzjami i stronami kontaktowymi od razu — bez konieczności utrzymywania oddzielnego systemu CMS.
Moduły i Add-ons
Rozszerz przepływy rezerwacji o bramki płatności, menedżerów kanałów i moduły marketingowe z marketplace QloApps bez modyfikowania kodu źródłowego.
Wersja wielojęzyczna i waluta
Obsługuj międzynarodowych gości dzięki natywnej obsłudze wielu języków i wielu walut, konfigurowalnej dla każdego rynku z panelu administracyjnego.
Dlaczego warto uruchomić QloApps na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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