QloApps to darmowa, otwartoźródłowa platforma handlowa dla hoteli, która łączy w sobie system zarządzania nieruchomościami (Property Management System), silnik bezpośrednich rezerwacji i stronę internetową hotelu skierowaną do klienta w jednej instalacji. Hotelarze mogą zarządzać dostępnością pokoi, stawkami, podatkami i rezerwacjami z jednego panelu, jednocześnie przyjmując rezerwacje bezpośrednio na swojej stronie, bez płacenia prowizji portalom zewnętrznym.

Samodzielne hostowanie QloApps na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi gości, zapisami płatności i historią rezerwacji, eliminuje opłaty za rezerwację, powszechne w hostowanych usługach rezerwacyjnych, i pozwala dostosować proces rezerwacji, motyw i zaplecze administracyjne do sposobu działania Twojej nieruchomości.