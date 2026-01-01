Wdróż Apache Pinot jednym kliknięciem.
Rozproszona baza danych OLAP działająca w czasie rzeczywistym, zaprojektowana do analizy danych strumieniowych i wsadowych w ułamku sekundy na ogromną skalę.
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Co możesz zbudować z Apache Pinot
Apache Pinot to rozproszona baza danych OLAP działająca w czasie rzeczywistym, stworzona w LinkedIn i używana produkcyjnie przez Uber, Stripe, Walmart, Target i Slack do obsługi analityki skierowanej do użytkowników na miliardach zdarzeń. Pobiera dane ze źródeł strumieniowych, takich jak Kafka i Kinesis, a także ze źródeł wsadowych, takich jak S3 i HDFS, i odpowiada na zapytania SQL w milisekundach, nawet przy tysiącach równoczesnych użytkowników.
Samodzielne hostowanie Pinot na własnym VPS zapewnia bezpośrednią kontrolę nad opóźnieniami zapytań, zasadami przechowywania danych i konfiguracją dzierżawców, bez rozliczania za każde zapytanie czy uzależnienia od dostawcy. Kontroler Pinot zawiera zintegrowaną konsolę internetową do zarządzania schematami, konfiguracji tabel i eksploracji SQL ad-hoc.
Główne cechy Apache Pinot
Zapytania SQL w ułamku sekundy
Pamięć kolumnowa z indeksami drzewa gwiazdowego, odwróconymi i zakresowymi zapewnia opóźnienie zapytań p99 w milisekundach dla miliardów wierszy.
Pozyskiwanie w czasie rzeczywistym i wsadowe
Natywne konektory dla Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS i JDBC pozwalają Ci łączyć dane strumieniowe i historyczne w ramach jednej tabeli.
Wysoka współbieżność
Zaprojektowany dla tysięcy zapytań na sekundę z paneli użytkownika i wewnętrznych produktów analitycznych bez wstępnego przetwarzania.
Wbudowana konsola zapytań
Kontroler Pinot udostępnia interfejs sieciowy do przeglądania tabel, uruchamiania zapytań SQL ad hoc oraz zarządzania schematami, segmentami i dzierżawcami.
Aktualizowanie/wstawianie i deduplikacja tabel
Operacje upsert na kluczu podstawowym i częściowe aktualizacje sprawiają, że Pinot nadaje się do przechwytywania zmian danych i zmiennych strumieni zdarzeń, a nie tylko do logów typu append-only.
Dlaczego warto uruchomić Apache Pinot na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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