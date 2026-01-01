Do 69% zniżki na Apache Pinot

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Rozproszona baza danych OLAP działająca w czasie rzeczywistym, zaprojektowana do analizy danych strumieniowych i wsadowych w ułamku sekundy na ogromną skalę.

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50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
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277,99 
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Apache Pinot

Apache Pinot to rozproszona baza danych OLAP działająca w czasie rzeczywistym, stworzona w LinkedIn i używana produkcyjnie przez Uber, Stripe, Walmart, Target i Slack do obsługi analityki skierowanej do użytkowników na miliardach zdarzeń. Pobiera dane ze źródeł strumieniowych, takich jak Kafka i Kinesis, a także ze źródeł wsadowych, takich jak S3 i HDFS, i odpowiada na zapytania SQL w milisekundach, nawet przy tysiącach równoczesnych użytkowników.

Samodzielne hostowanie Pinot na własnym VPS zapewnia bezpośrednią kontrolę nad opóźnieniami zapytań, zasadami przechowywania danych i konfiguracją dzierżawców, bez rozliczania za każde zapytanie czy uzależnienia od dostawcy. Kontroler Pinot zawiera zintegrowaną konsolę internetową do zarządzania schematami, konfiguracji tabel i eksploracji SQL ad-hoc.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Apache Pinot

Zapytania SQL w ułamku sekundy

Pamięć kolumnowa z indeksami drzewa gwiazdowego, odwróconymi i zakresowymi zapewnia opóźnienie zapytań p99 w milisekundach dla miliardów wierszy.

Pozyskiwanie w czasie rzeczywistym i wsadowe

Natywne konektory dla Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS i JDBC pozwalają Ci łączyć dane strumieniowe i historyczne w ramach jednej tabeli.

Wysoka współbieżność

Zaprojektowany dla tysięcy zapytań na sekundę z paneli użytkownika i wewnętrznych produktów analitycznych bez wstępnego przetwarzania.

Wbudowana konsola zapytań

Kontroler Pinot udostępnia interfejs sieciowy do przeglądania tabel, uruchamiania zapytań SQL ad hoc oraz zarządzania schematami, segmentami i dzierżawcami.

Aktualizowanie/wstawianie i deduplikacja tabel

Operacje upsert na kluczu podstawowym i częściowe aktualizacje sprawiają, że Pinot nadaje się do przechwytywania zmian danych i zmiennych strumieni zdarzeń, a nie tylko do logów typu append-only.

Dlaczego warto uruchomić Apache Pinot na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

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