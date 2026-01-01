Apache Pinot to rozproszona baza danych OLAP działająca w czasie rzeczywistym, stworzona w LinkedIn i używana produkcyjnie przez Uber, Stripe, Walmart, Target i Slack do obsługi analityki skierowanej do użytkowników na miliardach zdarzeń. Pobiera dane ze źródeł strumieniowych, takich jak Kafka i Kinesis, a także ze źródeł wsadowych, takich jak S3 i HDFS, i odpowiada na zapytania SQL w milisekundach, nawet przy tysiącach równoczesnych użytkowników.

Samodzielne hostowanie Pinot na własnym VPS zapewnia bezpośrednią kontrolę nad opóźnieniami zapytań, zasadami przechowywania danych i konfiguracją dzierżawców, bez rozliczania za każde zapytanie czy uzależnienia od dostawcy. Kontroler Pinot zawiera zintegrowaną konsolę internetową do zarządzania schematami, konfiguracji tabel i eksploracji SQL ad-hoc.