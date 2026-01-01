Wdróż DDNS Updater jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany aktualizator dynamicznego DNS, który utrzymuje rekordy A i AAAA w synchronizacji u ponad 40 dostawców DNS.
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Co możesz zbudować z DDNS Updater
DDNS Updater to usługa Go o otwartym kodzie źródłowym, która utrzymuje rekordy DNS A i AAAA wskazujące na właściwy adres IP u ponad 40 dostawców DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains i wielu innych — z jednego pliku konfiguracyjnego. Działa jako agent bezgłowy, który wymaga jedynie łączności wychodzącej, ze statusem widocznym poprzez logi kontenera lub wbudowany panel HTTP dostępny poprzez przekierowanie portów SSH, gdy chcesz uzyskać widok w przeglądarce.
Samodzielne hostowanie DDNS Updater na Twoim własnym VPS daje Ci stabilnego, zawsze aktywnego agenta, który może aktualizować rekordy DNS dla routerów domowych, bramek IoT, serwerów pomocniczych lub dowolnego innego punktu końcowego, którego publiczny adres IP się zmienia. Dane uwierzytelniające dostawcy i logika aktualizacji pozostają w Twojej infrastrukturze, a jedna instancja może zarządzać rekordami obejmującymi wiele domen i dostawców równolegle.
Główne cechy DDNS Updater
Ponad 40 dostawców DNS
Aktualizuj rekordy w Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric i dziesiątkach innych z jednej instancji.
Okresowe kontrole
Konfigurowalna częstotliwość odpytywania z oknami wyciszenia, dzięki czemu publiczny adres IP jest pobierany, a rekordy są aktualizowane tylko wtedy, gdy jest to faktycznie potrzebne.
IPv4 i IPv6
Śledzi jednocześnie rekordy A i AAAA, płynnie przełączając się, gdy dostępna jest tylko jedna rodzina adresów w połączeniu nadrzędnym.
Wbudowany panel statusu
Lokalny pulpit nawigacyjny tylko do odczytu pokazuje bieżący status rekordu, czas ostatniej aktualizacji, zaobserwowany adres IP oraz błędy dla poszczególnych rekordów, gdy jest dostępny przez przekierowanie portów SSH.
Wielodostawcowe pobieranie IP
Publiczny adres IP jest rozwiązywany poprzez połączenie wielu dostawców opartych na HTTP i DNS, dzięki czemu pojedyncza awaria w górę strumienia nie blokuje wszystkich aktualizacji.
Powiadomienia przez shoutrrr
Opcjonalna integracja shoutrrr wysyła alerty na Discorda, Slacka, Telegrama lub e-mail, gdy aktualizacja się nie powiedzie lub zostanie wykryta zmiana adresu IP.
Dlaczego warto uruchomić DDNS Updater na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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