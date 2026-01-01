Wdróż BunkerM jednym kliknięciem.
Kompleksowy broker MQTT Eclipse Mosquitto z panelem webowym, zarządzaniem ACL i monitorowaniem na żywo.
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Co możesz zbudować z BunkerM
BunkerM pakuje Eclipse Mosquitto z pełnym panelem zarządzania w jeden kontener, dzięki czemu otrzymujesz gotowy do produkcji broker MQTT bez ręcznej edycji plików konfiguracyjnych lub instalowania oddzielnego interfejsu użytkownika. Dołączony interfejs internetowy obsługuje dynamiczne zabezpieczenia, listy ACL klientów i ról, eksplorację tematów na żywo oraz historię wiadomości z możliwością odtwarzania — wszystko to wspierane przez lokalny magazyn SQLite, który przechwytuje każdą opublikowaną wiadomość.
Samodzielne hostowanie BunkerM na własnym serwerze VPS utrzymuje telemetrię urządzeń, reguły ACL i historyczne wiadomości na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, z nieograniczoną liczbą klientów i bez opłat za każdą wiadomość. Obraz zawiera detektor anomalii statystycznych i lokalny silnik automatyzacji do publikacji opartych na cronie oraz obserwatorów opartych na warunkach, a wszystko to działa wewnątrz kontenera bez zależności od chmury.
Główne cechy BunkerM
Mosquitto z interfejsem sieciowym
Zawiera Eclipse Mosquitto i pełny panel zarządzania w jednym kontenerze, ze wsparciem dla MQTT 3.1.1 i MQTT 5, gotowe do użycia.
Dynamiczny edytor ACL
Twórz klientów, role i grupy ze szczegółowymi regułami publikowania i subskrybowania z poziomu przeglądarki, z eksportem i importem JSON do tworzenia kopii zapasowych.
MQTT eksplorator
Przeglądaj drzewo tematów na żywo, sprawdzaj zachowane ładunki z metadanymi QoS i publikuj wiadomości bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego.
Historia wiadomości i odtwarzanie
Każda opublikowana wiadomość jest przechwytywana w lokalnej bazie danych SQLite z filtrami tematów, wyszukiwaniem pełnotekstowym i akcją ponownego odtwarzania jednym kliknięciem.
Inteligentne wykrywanie anomalii
Lokalny silnik statystyczny monitoruje wskaźniki publikacji i wartości bazowe tematów, podnosząc alerty w przypadku skoków, dryfu i nieoczekiwanej ciszy.
Dlaczego warto uruchomić BunkerM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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