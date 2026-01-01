BunkerM pakuje Eclipse Mosquitto z pełnym panelem zarządzania w jeden kontener, dzięki czemu otrzymujesz gotowy do produkcji broker MQTT bez ręcznej edycji plików konfiguracyjnych lub instalowania oddzielnego interfejsu użytkownika. Dołączony interfejs internetowy obsługuje dynamiczne zabezpieczenia, listy ACL klientów i ról, eksplorację tematów na żywo oraz historię wiadomości z możliwością odtwarzania — wszystko to wspierane przez lokalny magazyn SQLite, który przechwytuje każdą opublikowaną wiadomość.

Samodzielne hostowanie BunkerM na własnym serwerze VPS utrzymuje telemetrię urządzeń, reguły ACL i historyczne wiadomości na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, z nieograniczoną liczbą klientów i bez opłat za każdą wiadomość. Obraz zawiera detektor anomalii statystycznych i lokalny silnik automatyzacji do publikacji opartych na cronie oraz obserwatorów opartych na warunkach, a wszystko to działa wewnątrz kontenera bez zależności od chmury.