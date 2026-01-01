Wdróż Domain Locker jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do zarządzania i monitorowania portfelami nazw domen z automatycznym śledzeniem DNS, SSL i WHOIS.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Domain Locker
Domain Locker to samodzielnie hostowana platforma stworzona dla programistów, firm i specjalistów IT, którzy zarządzają wieloma nazwami domen u różnych rejestratorów. Automatycznie zbiera rekordy DNS, szczegóły certyfikatów SSL, dane WHOIS, subdomeny oraz informacje o adresach IP dla każdej domeny w Twoim portfolio, zapewniając Ci jedno miejsce do śledzenia kondycji i historii domen.
Integracje alertów — w tym e-mail, webhooki, Telegram i Signal — powiadamiają Cię o zbliżających się wygaśnięciach, zmianach DNS i anomaliach bezpieczeństwa, zanim staną się incydentami. Interaktywne analizy i śledzenie kosztów uzupełniają zestaw funkcji, czyniąc Domain Locker kompletnym narzędziem operacyjnym dla każdego, kto poważnie traktuje swoje zasoby domenowe. Samodzielne hostowanie utrzymuje wszystkie te wrażliwe dane rejestratora i DNS w pełni pod Twoją kontrolą.
Główne cechy Domain Locker
Automatyczne monitorowanie domen
Nieustannie zbiera rekordy DNS, certyfikaty SSL, dane WHOIS i informacje o subdomenach, dzięki czemu zawsze masz aktualny wgląd w każdą domenę.
Alerty o wygaśnięciu i zmianach
Wysyła powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, webhooków, Telegramu lub Signal, gdy domena zbliża się do wygaśnięcia lub rekord DNS zmienia się nieoczekiwanie.
Audyt bezpieczeństwa
Analizuje konfiguracje domen pod kątem błędnych konfiguracji i sugeruje konkretne ulepszenia w celu wzmocnienia konfiguracji DNS i certyfikatów.
Analityka i historia
Interaktywne wykresy i osie czasu pokazują, jak konfiguracje domen i wydajność ewoluowały w czasie, co ułatwia rozwiązywanie problemów.
Koszt i śledzenie aktywów
Rejestruje ceny zakupu, koszty odnowienia i szacowane wartości rynkowe, dzięki czemu możesz zarządzać portfelami domen jako aktywami finansowymi.
Dlaczego warto uruchomić Domain Locker na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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