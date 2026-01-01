Domain Locker to samodzielnie hostowana platforma stworzona dla programistów, firm i specjalistów IT, którzy zarządzają wieloma nazwami domen u różnych rejestratorów. Automatycznie zbiera rekordy DNS, szczegóły certyfikatów SSL, dane WHOIS, subdomeny oraz informacje o adresach IP dla każdej domeny w Twoim portfolio, zapewniając Ci jedno miejsce do śledzenia kondycji i historii domen.

Integracje alertów — w tym e-mail, webhooki, Telegram i Signal — powiadamiają Cię o zbliżających się wygaśnięciach, zmianach DNS i anomaliach bezpieczeństwa, zanim staną się incydentami. Interaktywne analizy i śledzenie kosztów uzupełniają zestaw funkcji, czyniąc Domain Locker kompletnym narzędziem operacyjnym dla każdego, kto poważnie traktuje swoje zasoby domenowe. Samodzielne hostowanie utrzymuje wszystkie te wrażliwe dane rejestratora i DNS w pełni pod Twoją kontrolą.