Wdróż Atlas CMMS jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do zarządzania utrzymaniem ruchu dla zleceń pracy, zasobów i planowania prewencyjnego na dużą skalę.
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Co możesz zbudować z Atlas CMMS
Atlas CMMS to samodzielnie hostowany skomputeryzowany system zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) stworzony dla zespołów zajmujących się obiektami, produkcją, opieką zdrowotną, hotelarstwem i usługami użyteczności publicznej. Centralizuje zlecenia pracy, harmonogramy konserwacji zapobiegawczej, ewidencję sprzętu, inwentarz części i zgłoszenia serwisowe, dzięki czemu technicy i menedżerowie korzystają z jednego źródła prawdy, zamiast żonglować arkuszami kalkulacyjnymi, papierowymi dziennikami i wątkami e-mail.
Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi aktywów, rejestrami techników i historią konserwacji, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Spring Boot zasila backend, React napędza aplikację internetową, a towarzysząca aplikacja mobilna umożliwia technikom terenowym pracę w trybie offline i synchronizację po ponownym połączeniu.
Główne cechy Atlas CMMS
Zarządzanie zleceniami pracy
Twórz, przypisuj i śledź zlecenia pracy z priorytetami, rejestrami czasu, załącznikami oraz pełną historią dla każdego zadania i technika.
Konserwacja zapobiegawcza
Zaplanuj cykliczne inspekcje i zautomatyzuj tworzenie zleceń pracy na podstawie wyzwalaczy opartych na odczytach liczników, interwałach czasowych lub zdarzeniach zasobów.
Śledzenie aktywów i inwentarza
Kataloguj sprzęt z metrykami przestojów, kosztami konserwacji i inwentarzem części z alertami o stanie magazynowym oraz automatycznymi zamówieniami zakupu.
Mobilna aplikacja terenowa
Natywne aplikacje na iOS i Androida pozwalają technikom skanować kody QR, rejestrować czas, robić zdjęcia i realizować zlecenia pracy bezpośrednio na miejscu.
Analityka i raportowanie
Wbudowane pulpity nawigacyjne obejmują zgodność zleceń pracy, niezawodność sprzętu, trendy przestojów, wykorzystanie siły roboczej i analizę kosztów.
Dlaczego warto uruchomić Atlas CMMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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