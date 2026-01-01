Atlas CMMS to samodzielnie hostowany skomputeryzowany system zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) stworzony dla zespołów zajmujących się obiektami, produkcją, opieką zdrowotną, hotelarstwem i usługami użyteczności publicznej. Centralizuje zlecenia pracy, harmonogramy konserwacji zapobiegawczej, ewidencję sprzętu, inwentarz części i zgłoszenia serwisowe, dzięki czemu technicy i menedżerowie korzystają z jednego źródła prawdy, zamiast żonglować arkuszami kalkulacyjnymi, papierowymi dziennikami i wątkami e-mail.

Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi aktywów, rejestrami techników i historią konserwacji, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Spring Boot zasila backend, React napędza aplikację internetową, a towarzysząca aplikacja mobilna umożliwia technikom terenowym pracę w trybie offline i synchronizację po ponownym połączeniu.