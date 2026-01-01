Appsmith to wiodąca platforma open-source low-code, która pozwala programistom tworzyć niestandardowe narzędzia wewnętrzne, panele administracyjne i dashboardy w ciągu godzin, a nie tygodni. Biblioteka widżetów typu „przeciągnij i upuść”, natywne konektory dla ponad 25 baz danych oraz pełne wsparcie JavaScript dla logiki biznesowej oznaczają, że możesz dostarczać działające aplikacje bez budowania frontendu od podstaw lub czekania na cykle inżynieryjne.

Samodzielne hostowanie Appsmith na Twoim VPS-ie utrzymuje dane uwierzytelniające bazy danych, klucze API i wrażliwe dane biznesowe całkowicie w Twojej infrastrukturze. Nie ma opłat za użytkownika, żadnych danych opuszczających Twoją sieć oraz pełnej kontroli nad politykami dostępu, strategiami tworzenia kopii zapasowych i skalowaniem w miarę rozwoju Twojego portfolio narzędzi wewnętrznych.