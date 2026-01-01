Wdróż Appsmith jednym kliknięciem.
Platforma open-source low-code do tworzenia narzędzi wewnętrznych, paneli administracyjnych i dashboardów z szybkością przeciągania i upuszczania.
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Co możesz zbudować z Appsmith
Appsmith to wiodąca platforma open-source low-code, która pozwala programistom tworzyć niestandardowe narzędzia wewnętrzne, panele administracyjne i dashboardy w ciągu godzin, a nie tygodni. Biblioteka widżetów typu „przeciągnij i upuść”, natywne konektory dla ponad 25 baz danych oraz pełne wsparcie JavaScript dla logiki biznesowej oznaczają, że możesz dostarczać działające aplikacje bez budowania frontendu od podstaw lub czekania na cykle inżynieryjne.
Samodzielne hostowanie Appsmith na Twoim VPS-ie utrzymuje dane uwierzytelniające bazy danych, klucze API i wrażliwe dane biznesowe całkowicie w Twojej infrastrukturze. Nie ma opłat za użytkownika, żadnych danych opuszczających Twoją sieć oraz pełnej kontroli nad politykami dostępu, strategiami tworzenia kopii zapasowych i skalowaniem w miarę rozwoju Twojego portfolio narzędzi wewnętrznych.
Główne cechy Appsmith
Wizualny Kreator „przeciągnij i upuść”
Twórz interfejsy z ponad 45 gotowych widżetów, w tym tabel, wykresów, formularzy i map, aby deweloperzy mogli tworzyć dopracowane narzędzia wewnętrzne bez pisania kodu frontendowego.
25+ Łączników baz danych
Połącz się natywnie z PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch i innymi, a także z dowolnym interfejsem API REST lub GraphQL, co daje Ci bezpośredni dostęp do całego stosu danych z jednej platformy.
JavaScript Logika Biznesowa
Twórz niestandardowy kod JavaScript wraz z komponentami wizualnymi, aby obsługiwać złożone transformacje danych, logikę warunkową i wieloetapowe przepływy pracy, których narzędzia no-code nie są w stanie wyrazić.
Kontrola wersji oparta na Git
Śledź zmiany w kodzie aplikacji w Git, umożliwiając przeglądy kodu, przywracanie poprzednich wersji i wspólne przepływy pracy deweloperskiej, które wprowadzają dyscyplinę inżynierii oprogramowania do wewnętrznych narzędzi.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Przypisz szczegółowe uprawnienia na poziomie aplikacji, strony i widżetu, aby odpowiednie osoby mogły przeglądać lub edytować każde narzędzie bez udostępniania wrażliwych operacji całej organizacji.
Dlaczego warto uruchomić Appsmith na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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