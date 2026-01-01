Do 69% zniżki na Appsmith

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Platforma open-source low-code do tworzenia narzędzi wewnętrznych, paneli administracyjnych i dashboardów z szybkością przeciągania i upuszczania.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
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46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
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66% zniżki
KVM 8
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93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Appsmith

Appsmith to wiodąca platforma open-source low-code, która pozwala programistom tworzyć niestandardowe narzędzia wewnętrzne, panele administracyjne i dashboardy w ciągu godzin, a nie tygodni. Biblioteka widżetów typu „przeciągnij i upuść”, natywne konektory dla ponad 25 baz danych oraz pełne wsparcie JavaScript dla logiki biznesowej oznaczają, że możesz dostarczać działające aplikacje bez budowania frontendu od podstaw lub czekania na cykle inżynieryjne.

Samodzielne hostowanie Appsmith na Twoim VPS-ie utrzymuje dane uwierzytelniające bazy danych, klucze API i wrażliwe dane biznesowe całkowicie w Twojej infrastrukturze. Nie ma opłat za użytkownika, żadnych danych opuszczających Twoją sieć oraz pełnej kontroli nad politykami dostępu, strategiami tworzenia kopii zapasowych i skalowaniem w miarę rozwoju Twojego portfolio narzędzi wewnętrznych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Appsmith

Wizualny Kreator „przeciągnij i upuść”

Twórz interfejsy z ponad 45 gotowych widżetów, w tym tabel, wykresów, formularzy i map, aby deweloperzy mogli tworzyć dopracowane narzędzia wewnętrzne bez pisania kodu frontendowego.

25+ Łączników baz danych

Połącz się natywnie z PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch i innymi, a także z dowolnym interfejsem API REST lub GraphQL, co daje Ci bezpośredni dostęp do całego stosu danych z jednej platformy.

JavaScript Logika Biznesowa

Twórz niestandardowy kod JavaScript wraz z komponentami wizualnymi, aby obsługiwać złożone transformacje danych, logikę warunkową i wieloetapowe przepływy pracy, których narzędzia no-code nie są w stanie wyrazić.

Kontrola wersji oparta na Git

Śledź zmiany w kodzie aplikacji w Git, umożliwiając przeglądy kodu, przywracanie poprzednich wersji i wspólne przepływy pracy deweloperskiej, które wprowadzają dyscyplinę inżynierii oprogramowania do wewnętrznych narzędzi.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Przypisz szczegółowe uprawnienia na poziomie aplikacji, strony i widżetu, aby odpowiednie osoby mogły przeglądać lub edytować każde narzędzie bez udostępniania wrażliwych operacji całej organizacji.

Dlaczego warto uruchomić Appsmith na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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