Wdróż TriliumNext Notes za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana osobista baza wiedzy z hierarchicznymi notatkami, obsługą skryptów i potężnym REST API do automatyzacji.
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Co możesz zbudować z TriliumNext Notes
TriliumNext Notes to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania wiedzą osobistą, zbudowana wokół hierarchicznej struktury drzewa, która może przechowywać tysiące notatek. Obsługuje bogaty edytor WYSIWYG, bloki kodu, formuły matematyczne oraz silnik skryptowy do tworzenia niestandardowych przepływów pracy i zautomatyzowanego zarządzania notatkami.
Samodzielne hostowanie na VPS-ie zapewnia Ci nieograniczone miejsce na notatki, trwałą synchronizację między urządzeniami oraz pełną własność Twojej bazy wiedzy. Notatki mogą być klonowane w wielu lokalizacjach, wzbogacane o niestandardowe atrybuty i dostępne za pośrednictwem ETAPI REST API do zewnętrznych integracji.
Główne cechy TriliumNext Notes
Organizacja hierarchiczna
Organizuj tysiące notatek w strukturze drzewa z klonowaniem, dzięki czemu pojedyncze notatki mogą pojawiać się w wielu kontekstach bez duplikacji.
Silnik skryptowy
Pisz skrypty JavaScript, które działają na zdarzeniach lub harmonogramach, aby zautomatyzować tworzenie, tagowanie i organizowanie notatek.
Historia zmian
Każda edycja notatki jest automatycznie wersjonowana, co pozwala Ci przeglądać i przywracać dowolną poprzednią wersję Twojej treści.
ETAPI REST API
Udokumentowane API REST umożliwia zewnętrznym narzędziom programowe tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i organizowanie notatek.
Wycinek sieciowy
Rozszerzenie przeglądarki przechwytuje strony internetowe bezpośrednio do Twojej bazy wiedzy Trilium jednym kliknięciem.
Dlaczego warto uruchomić TriliumNext Notes na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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