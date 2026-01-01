TriliumNext Notes to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania wiedzą osobistą, zbudowana wokół hierarchicznej struktury drzewa, która może przechowywać tysiące notatek. Obsługuje bogaty edytor WYSIWYG, bloki kodu, formuły matematyczne oraz silnik skryptowy do tworzenia niestandardowych przepływów pracy i zautomatyzowanego zarządzania notatkami.

Samodzielne hostowanie na VPS-ie zapewnia Ci nieograniczone miejsce na notatki, trwałą synchronizację między urządzeniami oraz pełną własność Twojej bazy wiedzy. Notatki mogą być klonowane w wielu lokalizacjach, wzbogacane o niestandardowe atrybuty i dostępne za pośrednictwem ETAPI REST API do zewnętrznych integracji.