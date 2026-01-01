Wdróż Mitra jednym kliknięciem.
Lekka, oparta na Rust sfederowana sieć społecznościowa z pełną kompatybilnością z API Mastodona i niewielkim zużyciem pamięci.
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Co możesz zbudować z Mitra
Mitra to otwartoźródłowa, sfederowana platforma mikroblogowa napisana w Rust, która łączy się z szerszym Fediverse poprzez protokół ActivityPub. Z zajętością pamięci poniżej 50 MB, działa komfortowo na najmniejszych planach VPS, interoperując z Mastodonem, Pleromą, Misskey i innymi sfederowanymi sieciami. Ponieważ Mitra implementuje API Mastodona, każdy popularny klient Mastodona działa od razu po wyjęciu z pudełka.
Samodzielne hostowanie Mitry na Twoim własnym VPS utrzymuje Twój wykres społecznościowy, posty i dane subskrybentów całkowicie pod Twoją kontrolą — bez algorytmicznych kanałów, bez reklam i bez platformy zewnętrznej decydującej o zasadach. Ty ustalasz politykę rejestracji, podejście do moderacji i zakres federacji dla swojej społeczności.
Główne cechy Mitra
Niewielkie zużycie pamięci
Działa na mniej niż 50 MB pamięci RAM, co czyni go najlżejszym dostępnym sfederowanym serwerem społecznościowym i idealnym do małych wdrożeń VPS.
Kompatybilny z Mastodon API
Działa z praktycznie każdą istniejącą aplikacją kliencką Mastodon na platformach internetowych, komputerach stacjonarnych, Androidzie i iOS bez modyfikacji.
Federacja ActivityPub
Łączy się z tysiącami instancji fediverse, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić konta na Mastodonie, Pleromie, Misskey i innych platformach.
Wbudowane subskrypcje
Natywne subskrypcje płatnych treści rozliczane w Monero pozwalają twórcom monetyzować swoją pracę bez zewnętrznych procesorów płatności.
Migracja konta
Użytkownicy mogą przenieść swoją tożsamość i obserwujących na inny serwer, zapewniając brak uwiązania do pojedynczej instancji.
Wsparcie Tor i I2P
Federuje domyślnie przez Tor i I2P dla społeczności skoncentrowanych na prywatności oraz instancji z routingiem cebulowym.
Dlaczego warto uruchomić Mitra na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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