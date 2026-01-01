Mitra to otwartoźródłowa, sfederowana platforma mikroblogowa napisana w Rust, która łączy się z szerszym Fediverse poprzez protokół ActivityPub. Z zajętością pamięci poniżej 50 MB, działa komfortowo na najmniejszych planach VPS, interoperując z Mastodonem, Pleromą, Misskey i innymi sfederowanymi sieciami. Ponieważ Mitra implementuje API Mastodona, każdy popularny klient Mastodona działa od razu po wyjęciu z pudełka.

Samodzielne hostowanie Mitry na Twoim własnym VPS utrzymuje Twój wykres społecznościowy, posty i dane subskrybentów całkowicie pod Twoją kontrolą — bez algorytmicznych kanałów, bez reklam i bez platformy zewnętrznej decydującej o zasadach. Ty ustalasz politykę rejestracji, podejście do moderacji i zakres federacji dla swojej społeczności.