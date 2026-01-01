Nuclio to wysokowydajna, otwartoźródłowa platforma serverless do przetwarzania zdarzeń i danych w czasie rzeczywistym. Uruchamia Twój kod jako funkcje, które reagują na szeroki zakres wyzwalaczy — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS i zaplanowane zadania cron — i automatycznie skaluje każdą funkcję w górę i w dół w zależności od zapotrzebowania. Funkcje działają w dedykowanych kontenerach, budowanych i wdrażanych bezpośrednio z panelu przeglądarki.

W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi automatyzacji, Nuclio jest zaprojektowane z myślą o szybkości, przetwarzając setki tysięcy zdarzeń na sekundę na proces, z opcjonalnym przyspieszeniem GPU dla wnioskowania uczenia maszynowego. Samodzielne hostowanie Nuclio na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoje potoki danych, modele i źródła zdarzeń pod Twoją pełną kontrolą, bez opłat za każde wywołanie w chmurze i bez blokady dostawcy.