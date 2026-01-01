Wdróż Nuclio jednym kliknięciem.
Wysokowydajna platforma bezserwerowa open source do przetwarzania zdarzeń i danych w czasie rzeczywistym z automatycznym skalowaniem i obsługą GPU.
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Co możesz zbudować z Nuclio
Nuclio to wysokowydajna, otwartoźródłowa platforma serverless do przetwarzania zdarzeń i danych w czasie rzeczywistym. Uruchamia Twój kod jako funkcje, które reagują na szeroki zakres wyzwalaczy — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS i zaplanowane zadania cron — i automatycznie skaluje każdą funkcję w górę i w dół w zależności od zapotrzebowania. Funkcje działają w dedykowanych kontenerach, budowanych i wdrażanych bezpośrednio z panelu przeglądarki.
W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi automatyzacji, Nuclio jest zaprojektowane z myślą o szybkości, przetwarzając setki tysięcy zdarzeń na sekundę na proces, z opcjonalnym przyspieszeniem GPU dla wnioskowania uczenia maszynowego. Samodzielne hostowanie Nuclio na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoje potoki danych, modele i źródła zdarzeń pod Twoją pełną kontrolą, bez opłat za każde wywołanie w chmurze i bez blokady dostawcy.
Główne cechy Nuclio
Wyzwalacze zdarzeń w czasie rzeczywistym
Wyzwalaj funkcje z HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS i harmonogramów cron bez pisania żadnego kodu pośredniczącego.
Automatyczne skalowanie
Każda funkcja skaluje się w górę pod obciążeniem i w dół, gdy jest bezczynna, utrzymując efektywne wykorzystanie zasobów w ramach Twoich obciążeń roboczych.
Wielojęzyczne środowiska uruchomieniowe
Pisz funkcje w Go, Pythonie, Javie, .NET, Node.js lub Shellu, korzystając ze środowiska wykonawczego, które najlepiej pasuje do każdego zadania.
Wnioskowanie przyspieszone przez GPU
Podłącz procesory graficzne (GPU) do funkcji, aby przyspieszyć wnioskowanie uczenia maszynowego i potoki przetwarzania w czasie rzeczywistym, intensywnie wykorzystujące dane.
Panel przeglądarkowy
Twórz, wdrażaj, wywołuj i monitoruj funkcje z przejrzystego interfejsu internetowego bez opuszczania przeglądarki.
Dlaczego warto uruchomić Nuclio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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