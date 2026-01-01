Wdróż Kavita jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana biblioteka cyfrowa dla komiksów, mangi, light novel i e-booków z dedykowanymi czytnikami i obsługą wielu użytkowników.
Wybierz plan VPS dla Kavita
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Kavita
Kavita to bogaty w funkcje samodzielnie hostowany menedżer biblioteki cyfrowej, obsługujący formaty CBZ, CBR, EPUB, PDF oraz wszystkie główne formaty komiksów i e-booków. Automatycznie skanuje i kataloguje Twoje media z automatycznym wyodrębnianiem metadanych oraz zapewnia dedykowane interfejsy czytnika zoptymalizowane dla każdego typu treści — w tym dwustronicowe rozkładówki komiksów, przepływ mangi od prawej do lewej oraz ciągłe przewijanie Webtoon.
Hostowanie Kavity na Twoim własnym VPS sprawia, że cała Twoja kolekcja jest dostępna 24/7 z dowolnego urządzenia, bez zależności od czasu dostępności sprzętu domowego. Obsługa wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach pozwala rodzinom dzielić się biblioteką z kontrolą dostępu dostosowaną do wieku, natomiast obsługa OPDS oznacza, że każda kompatybilna aplikacja do czytania może połączyć się z Twoim serwerem.
Główne cechy Kavita
Wsparcie uniwersalnych formatów
Czytaj pliki CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF i EPUB z automatycznym wykrywaniem formatu i renderowaniem zoptymalizowanym dla każdego typu pliku.
Specjalistyczne czytniki
Dedykowane tryby czytania dla komiksów, mangi (od prawej do lewej), e-booków i przewijania Webtoonów automatycznie dostosowują się do każdego typu treści.
Biblioteki wieloużytkownikowe
Twórz nieograniczone konta użytkowników z rolami administratora, bibliotekarza i czytelnika, plus kontrola ograniczeń wiekowych dla bezpiecznego przeglądania dla całej rodziny.
Inteligentne Metadane
Kavita+ łączy się z Comic Vine, AniList i innymi dostawcami, aby automatycznie wzbogacić Twoją bibliotekę o okładki, opisy i informacje o twórcach.
Wsparcie dla OPDS i Tachiyomi
Uzyskaj dostęp do swojej biblioteki za pośrednictwem dowolnej aplikacji kompatybilnej z OPDS lub rozszerzenia Tachiyomi na Androidzie, co daje Ci elastyczność w sposobie czytania.
Dlaczego warto uruchomić Kavita na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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