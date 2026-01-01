Kavita to bogaty w funkcje samodzielnie hostowany menedżer biblioteki cyfrowej, obsługujący formaty CBZ, CBR, EPUB, PDF oraz wszystkie główne formaty komiksów i e-booków. Automatycznie skanuje i kataloguje Twoje media z automatycznym wyodrębnianiem metadanych oraz zapewnia dedykowane interfejsy czytnika zoptymalizowane dla każdego typu treści — w tym dwustronicowe rozkładówki komiksów, przepływ mangi od prawej do lewej oraz ciągłe przewijanie Webtoon.

Hostowanie Kavity na Twoim własnym VPS sprawia, że cała Twoja kolekcja jest dostępna 24/7 z dowolnego urządzenia, bez zależności od czasu dostępności sprzętu domowego. Obsługa wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach pozwala rodzinom dzielić się biblioteką z kontrolą dostępu dostosowaną do wieku, natomiast obsługa OPDS oznacza, że każda kompatybilna aplikacja do czytania może połączyć się z Twoim serwerem.