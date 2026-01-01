Wdróż Convex jednym kliknięciem.
Platforma reaktywnych baz danych typu open-source z zapytaniami w czasie rzeczywistym, transakcjami ACID i funkcjami serverless dla nowoczesnych aplikacji.
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Co możesz zbudować z Convex
Convex to reaktywna platforma baz danych, która na nowo definiuje architekturę backendu dla nowoczesnych aplikacji. Łączy ona bazę danych dokumentów z subskrypcjami zapytań w czasie rzeczywistym, transakcjami ACID i funkcjami serverless, które działają bezpośrednio obok Twoich danych — wszystko w jednej zintegrowanej platformie. Gdy dane się zmieniają, każdy subskrybowany klient aktualizuje się automatycznie, bez odpytywania (pollingu) lub ręcznego zarządzania WebSocketami.
Samodzielne hostowanie Convex na Twoim VPS zapewnia Ci dedykowaną moc obliczeniową dla spójnej wydajności bazy danych i pełną suwerenność danych, co jest kluczowe dla aplikacji przetwarzających dane użytkowników podlegające przepisom o ochronie prywatności. To wdrożenie obejmuje backend Convex do przechowywania danych i wykonywania funkcji, a także panel do zarządzania Twoją bazą danych, monitorowania zapytań i wdrażania funkcji serverless. Po pierwszym uruchomieniu wygeneruj klucz administratora, uruchamiając: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Główne cechy Convex
Reaktywne zapytania w czasie rzeczywistym
Zapytania automatycznie wysyłają aktualizacje do połączonych klientów w momencie zmiany danych, bez odpytywania (pollingu) lub ręcznego kodu WebSocket.
Transakcje ACID
Każdy zapis jest w pełni transakcyjny, zapewniając spójność danych w przypadku równoczesnych aktualizacji w aplikacjach wieloużytkownikowych.
Funkcje bezserwerowe
Napisz logikę backendu jako funkcje TypeScript, które działają bezpośrednio w silniku bazy danych, współlokalizowane z Twoimi danymi.
Wbudowane przechowywanie plików
Przechowuj i udostępniaj pliki natywnie bez konfigurowania oddzielnej usługi przechowywania obiektów lub integracji z CDN.
Debugowanie z podróżą w czasie
Sprawdzaj historyczne stany danych i odtwarzaj poprzednie zapytania, aby diagnozować błędy bez ich odtwarzania w środowisku produkcyjnym.
Dlaczego warto uruchomić Convex na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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