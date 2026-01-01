Convex to reaktywna platforma baz danych, która na nowo definiuje architekturę backendu dla nowoczesnych aplikacji. Łączy ona bazę danych dokumentów z subskrypcjami zapytań w czasie rzeczywistym, transakcjami ACID i funkcjami serverless, które działają bezpośrednio obok Twoich danych — wszystko w jednej zintegrowanej platformie. Gdy dane się zmieniają, każdy subskrybowany klient aktualizuje się automatycznie, bez odpytywania (pollingu) lub ręcznego zarządzania WebSocketami.

Samodzielne hostowanie Convex na Twoim VPS zapewnia Ci dedykowaną moc obliczeniową dla spójnej wydajności bazy danych i pełną suwerenność danych, co jest kluczowe dla aplikacji przetwarzających dane użytkowników podlegające przepisom o ochronie prywatności. To wdrożenie obejmuje backend Convex do przechowywania danych i wykonywania funkcji, a także panel do zarządzania Twoją bazą danych, monitorowania zapytań i wdrażania funkcji serverless. Po pierwszym uruchomieniu wygeneruj klucz administratora, uruchamiając: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh