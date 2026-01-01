Do 69% zniżki na Convex

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Platforma reaktywnych baz danych typu open-source z zapytaniami w czasie rzeczywistym, transakcjami ACID i funkcjami serverless dla nowoczesnych aplikacji.

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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Convex

Convex to reaktywna platforma baz danych, która na nowo definiuje architekturę backendu dla nowoczesnych aplikacji. Łączy ona bazę danych dokumentów z subskrypcjami zapytań w czasie rzeczywistym, transakcjami ACID i funkcjami serverless, które działają bezpośrednio obok Twoich danych — wszystko w jednej zintegrowanej platformie. Gdy dane się zmieniają, każdy subskrybowany klient aktualizuje się automatycznie, bez odpytywania (pollingu) lub ręcznego zarządzania WebSocketami.

Samodzielne hostowanie Convex na Twoim VPS zapewnia Ci dedykowaną moc obliczeniową dla spójnej wydajności bazy danych i pełną suwerenność danych, co jest kluczowe dla aplikacji przetwarzających dane użytkowników podlegające przepisom o ochronie prywatności. To wdrożenie obejmuje backend Convex do przechowywania danych i wykonywania funkcji, a także panel do zarządzania Twoją bazą danych, monitorowania zapytań i wdrażania funkcji serverless. Po pierwszym uruchomieniu wygeneruj klucz administratora, uruchamiając: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Convex

Reaktywne zapytania w czasie rzeczywistym

Zapytania automatycznie wysyłają aktualizacje do połączonych klientów w momencie zmiany danych, bez odpytywania (pollingu) lub ręcznego kodu WebSocket.

Transakcje ACID

Każdy zapis jest w pełni transakcyjny, zapewniając spójność danych w przypadku równoczesnych aktualizacji w aplikacjach wieloużytkownikowych.

Funkcje bezserwerowe

Napisz logikę backendu jako funkcje TypeScript, które działają bezpośrednio w silniku bazy danych, współlokalizowane z Twoimi danymi.

Wbudowane przechowywanie plików

Przechowuj i udostępniaj pliki natywnie bez konfigurowania oddzielnej usługi przechowywania obiektów lub integracji z CDN.

Debugowanie z podróżą w czasie

Sprawdzaj historyczne stany danych i odtwarzaj poprzednie zapytania, aby diagnozować błędy bez ich odtwarzania w środowisku produkcyjnym.

Dlaczego warto uruchomić Convex na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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