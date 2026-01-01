Wdróż CVAT jednym kliknięciem.
Narzędzie internetowe open-source do adnotowania obrazów i filmów na dużą skalę dla zespołów wizji komputerowej.
Wybierz plan VPS dla CVAT
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z CVAT
CVAT (Narzędzie do Adnotacji Wizji Komputerowej) to przeglądarkowa platforma do adnotacji, stworzona specjalnie do etykietowania obrazów, filmów i chmur punktów 3D, używanych do trenowania modeli wizji komputerowej. W przeciwieństwie do ogólnych aplikacji do etykietowania, każda funkcja jest dostosowana do przepływu pracy inżynierów ML: interpolacja klatek kluczowych dla wideo, półautomatyczna segmentacja, wstępne etykietowanie wspomagane modelem oraz potoki przeglądu/kontroli jakości dla rozproszonych zespołów adnotatorów.
Samodzielne hostowanie CVAT na własnym VPS utrzymuje zestawy danych treningowych, surowe obrazy i metadane projektu w Twojej infrastrukturze, zamiast przesyłać wrażliwe dane do zewnętrznej usługi SaaS. Pierwotnie opracowane przez Intel, a obecnie utrzymywane przez CVAT.ai, zasila potoki etykietowania w tysiącach zespołów wizji komputerowej na całym świecie.
Główne cechy CVAT
Etykietowanie obrazów i wideo
Ramki ograniczające, wielokąty, linie łamane, punkty kluczowe, prostopadłościany i maski semantyczne zarówno na zdjęciach, jak i w sekwencjach wideo z interpolacją klatek kluczowych.
Adnotacja wspomagana przez AI
Interaktywna segmentacja, wstępne etykietowanie wspomagane modelem i obsługa trackerów zmniejszają liczbę ręcznych kliknięć dzięki uruchamianiu modeli detekcji i modeli w stylu SAM w czasie rzeczywistym.
Przepływy pracy zespołu
Hierarchia projektów, zadań i zleceń z rolami osoby dodającej adnotacje, recenzenta i menedżera oraz raportami kontroli jakości dla rozproszonych zespołów etykietujących.
Otwarte formaty danych
Importuj i eksportuj COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images i kilkanaście innych formatów zbiorów danych od ręki.
Jakość i konsensus
Wbudowane raporty jakości, porównanie z prawdą podstawową i zadania uzgadniania wykrywają dryf adnotacji, zanim złe etykiety dotrą do trenowania modelu.
REST API i SDK
Pełne REST API i oficjalne Python SDK plus CLI pozwalają na integrację CVAT z istniejącymi potokami MLOps i automatyzację operacji na zbiorach danych.
Dlaczego warto uruchomić CVAT na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.