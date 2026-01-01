CVAT (Narzędzie do Adnotacji Wizji Komputerowej) to przeglądarkowa platforma do adnotacji, stworzona specjalnie do etykietowania obrazów, filmów i chmur punktów 3D, używanych do trenowania modeli wizji komputerowej. W przeciwieństwie do ogólnych aplikacji do etykietowania, każda funkcja jest dostosowana do przepływu pracy inżynierów ML: interpolacja klatek kluczowych dla wideo, półautomatyczna segmentacja, wstępne etykietowanie wspomagane modelem oraz potoki przeglądu/kontroli jakości dla rozproszonych zespołów adnotatorów.

Samodzielne hostowanie CVAT na własnym VPS utrzymuje zestawy danych treningowych, surowe obrazy i metadane projektu w Twojej infrastrukturze, zamiast przesyłać wrażliwe dane do zewnętrznej usługi SaaS. Pierwotnie opracowane przez Intel, a obecnie utrzymywane przez CVAT.ai, zasila potoki etykietowania w tysiącach zespołów wizji komputerowej na całym świecie.