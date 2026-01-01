Wdróż Tdarr jednym kliknięciem.
Automatyzacja rozproszonego transkodowania mediów, która wykorzystuje FFmpeg i HandBrake do ponownego kodowania i sprawdzania stanu całej Twojej biblioteki.
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Co możesz zbudować z Tdarr
Tdarr to rozproszony system transkodowania mediów o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany do automatyzacji konwersji, kompresji i sprawdzania stanu bibliotek wideo i audio na dużą skalę. Koordynuje centralny serwer z jednym lub więcej węzłami roboczymi, z których każdy równolegle uruchamia zadania FFmpeg lub HandBrake, dzięki czemu duże biblioteki są przetwarzane wydajnie bez ręcznej interwencji.
Samodzielne hostowanie Tdarr na własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad profilami kodowania, potokami wtyczek i ustawieniami akceleracji sprzętowej. Ponieważ transkodowanie odbywa się na Twojej infrastrukturze, nie ma opłat za przetwarzanie w chmurze, limitów rozmiaru plików ani zależności od usług stron trzecich — Twoje media pozostają prywatne, a moc obliczeniowa skaluje się wraz z Twoim VPS-em.
Główne cechy Tdarr
Rozproszone węzły robocze
Uruchom wiele węzłów roboczych, które łączą się z centralnym serwerem, rozdzielając zadania transkodowania pomiędzy dostępne zasoby CPU i GPU w celu szybszego przetwarzania bibliotek.
System potokowy wtyczek
Połącz wtyczki społecznościowe lub niestandardowe, aby tworzyć warunkowe przepływy pracy — filtruj według kodeka, kontenera, rozdzielczości lub szybkości transmisji bitów i automatycznie stosuj różne profile kodowania.
Wsparcie FFmpeg i HandBrake
Przełączaj się między FFmpeg i HandBrake dla każdego zadania, zapewniając dostęp do pełnego zakresu kodeków i ustawień kodowania obsługiwanych przez każde narzędzie, bez dodatkowej konfiguracji.
Sprawdzanie kondycji biblioteki
Automatycznie skanuj pliki pod kątem uszkodzeń, nieprawidłowych metadanych lub brakujących strumieni i oznaczaj lub ponownie koduj problematyczne pliki, zanim spowodują problemy z odtwarzaniem.
Panel statystyk w czasie rzeczywistym
Monitoruj postęp transkodowania, oszczędności miejsca, głębokość kolejki i status procesów roboczych z poziomu jednego interfejsu webowego, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych narzędzi monitorujących.
Dlaczego warto uruchomić Tdarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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