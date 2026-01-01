Tdarr to rozproszony system transkodowania mediów o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany do automatyzacji konwersji, kompresji i sprawdzania stanu bibliotek wideo i audio na dużą skalę. Koordynuje centralny serwer z jednym lub więcej węzłami roboczymi, z których każdy równolegle uruchamia zadania FFmpeg lub HandBrake, dzięki czemu duże biblioteki są przetwarzane wydajnie bez ręcznej interwencji.

Samodzielne hostowanie Tdarr na własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad profilami kodowania, potokami wtyczek i ustawieniami akceleracji sprzętowej. Ponieważ transkodowanie odbywa się na Twojej infrastrukturze, nie ma opłat za przetwarzanie w chmurze, limitów rozmiaru plików ani zależności od usług stron trzecich — Twoje media pozostają prywatne, a moc obliczeniowa skaluje się wraz z Twoim VPS-em.