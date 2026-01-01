Reitti to samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia lokalizacji i osi czasu, która oferuje prywatną alternatywę dla Google Timeline. Importuj swoją istniejącą historię z eksportów Google Maps Timeline, plików GPX i GeoJSON, lub przesyłaj pozycje na żywo z aplikacji telefonicznych, takich jak OwnTracks i GPSLogger, aby stworzyć ciągły zapis miejsc, w których byłeś.

Reitti automatycznie wykrywa ważne miejsca i podróże, a następnie wizualizuje je na interaktywnej mapie z dziennymi osiami czasu i statystykami ruchu. Ponieważ wszystko działa na Twoim własnym serwerze, Twoja szczegółowa historia lokalizacji nigdy nie opuszcza Twojej infrastruktury i nigdy nie jest wykorzystywana do celów reklamowych. Ten szablon zawiera bazę danych PostGIS do zapytań geoprzestrzennych, pamięć podręczną Redis i wbudowaną pamięć podręczną kafelków mapy, dzięki czemu cały stos działa razem od razu po wyjęciu z pudełka.