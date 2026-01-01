Wdróż Reitti jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do śledzenia lokalizacji i osi czasu, która chroni Twoją historię przemieszczania się, jako alternatywa dla Google Timeline.
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Co możesz zbudować z Reitti
Reitti to samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia lokalizacji i osi czasu, która oferuje prywatną alternatywę dla Google Timeline. Importuj swoją istniejącą historię z eksportów Google Maps Timeline, plików GPX i GeoJSON, lub przesyłaj pozycje na żywo z aplikacji telefonicznych, takich jak OwnTracks i GPSLogger, aby stworzyć ciągły zapis miejsc, w których byłeś.
Reitti automatycznie wykrywa ważne miejsca i podróże, a następnie wizualizuje je na interaktywnej mapie z dziennymi osiami czasu i statystykami ruchu. Ponieważ wszystko działa na Twoim własnym serwerze, Twoja szczegółowa historia lokalizacji nigdy nie opuszcza Twojej infrastruktury i nigdy nie jest wykorzystywana do celów reklamowych. Ten szablon zawiera bazę danych PostGIS do zapytań geoprzestrzennych, pamięć podręczną Redis i wbudowaną pamięć podręczną kafelków mapy, dzięki czemu cały stos działa razem od razu po wyjęciu z pudełka.
Główne cechy Reitti
Importowanie z wielu źródeł
Importuj historię z eksportów Osi Czasu Google Maps, plików GPX i GeoJSON, lub przesyłaj dane na żywo z OwnTracks i GPSLogger.
Automatyczne wykrywanie lokalizacji
Reitti analizuje Twoje surowe punkty, aby wykryć znaczące miejsca i odwiedzone lokalizacje bez ręcznego tagowania.
Spostrzeżenia z podróży i turystyki
Ruchy są grupowane w podróże z uwzględnieniem odległości, czasu trwania i środków transportu, dzięki czemu Twoja oś czasu wygląda jak dziennik.
Interaktywna oś czasu mapy
Przeglądaj dowolny dzień na interaktywnej mapie z trasami, przystankami i chronologiczną osią czasu Twojej aktywności.
Samodzielnie hostowana prywatność
Wszystkie dane lokalizacyjne pozostają w Twojej własnej bazie danych PostGIS, nigdy nie udostępniane Google ani wykorzystywane do celów reklamowych.
Dlaczego warto uruchomić Reitti na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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