Yamtrack to samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia multimediów, która konsoliduje Twoje listy do oglądania i grania dla filmów, seriali, anime, mangi, gier, książek i komiksów w jednym panelu. Pobiera metadane z TMDB i innych źródeł, aby zapewnić szczegółowe informacje o każdym śledzonym elemencie wraz ze śledzeniem postępów i zarządzaniem statusem.

Samodzielne hostowanie Yamtrack na VPS zachowuje prywatność całej Twojej historii konsumpcji multimediów bez śledzenia przez osoby trzecie. Integracja z Jellyfin umożliwia automatyczne śledzenie oglądania z Twojego serwera multimediów, widok kalendarza pokazuje zaplanowane premiery, a import z Trakt, MAL i AniList ułatwia migrację z istniejących usług.