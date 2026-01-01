Wdróż Yamtrack jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker mediów dla filmów, seriali telewizyjnych, anime, mangi, gier i książek z integracją Jellyfin.
Wybierz plan VPS dla Yamtrack
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Yamtrack
Yamtrack to samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia multimediów, która konsoliduje Twoje listy do oglądania i grania dla filmów, seriali, anime, mangi, gier, książek i komiksów w jednym panelu. Pobiera metadane z TMDB i innych źródeł, aby zapewnić szczegółowe informacje o każdym śledzonym elemencie wraz ze śledzeniem postępów i zarządzaniem statusem.
Samodzielne hostowanie Yamtrack na VPS zachowuje prywatność całej Twojej historii konsumpcji multimediów bez śledzenia przez osoby trzecie. Integracja z Jellyfin umożliwia automatyczne śledzenie oglądania z Twojego serwera multimediów, widok kalendarza pokazuje zaplanowane premiery, a import z Trakt, MAL i AniList ułatwia migrację z istniejących usług.
Główne cechy Yamtrack
Śledzenie multimedialne
Śledź filmy, seriale telewizyjne, anime, mangi, gry, książki i komiksy w jednym ujednoliconym panelu ze statusem dla każdej pozycji.
Integracja Jellyfin
Automatycznie oznaczaj filmy i odcinki jako obejrzane po odtworzeniu w Jellyfin bez ręcznego logowania.
Importuj z Trakt i MAL
Przenieś swoją istniejącą historię oglądania z Trakt, MyAnimeList, AniList i innych usług do Yamtrack za pomocą kilku kliknięć.
Kalendarz wydań
Zobacz nadchodzące daty premier śledzonych seriali, filmów i gier w kalendarzu, aby zaplanować swój harmonogram oglądania.
Powiadomienia o wydaniach
Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach i wydaniach za pośrednictwem Discorda, Telegrama lub Slacka dla każdej pozycji z Twojej listy obserwowanych.
Dlaczego warto uruchomić Yamtrack na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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