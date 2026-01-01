Memgraph to grafowa baza danych in-memory, zaprojektowana do przetwarzania w czasie rzeczywistym dużych, wzajemnie połączonych zbiorów danych. Jest w pełni kompatybilna z Cypherem — co czyni ją zamiennikiem typu „drop-in” dla zapytań Neo4j — zapewniając jednocześnie znacznie niższe opóźnienia w przypadku obciążeń strumieniowych i sterowanych zdarzeniami. Dołączona biblioteka MAGE dodaje ponad 50 modułów algorytmów grafowych (PageRank, wykrywanie społeczności, najkrótsze ścieżki i inne), które działają natywnie w bazie danych bez zewnętrznych frameworków.

To wdrożenie łączy Memgraph z Memgraph Lab, przeglądarkowym wizualnym interfejsem zapytań do pisania zapytań Cypher, eksplorowania struktury grafu i przeprowadzania eksperymentów z algorytmami. Uruchomienie obu na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad alokacją pamięci, przechowywaniem danych i politykami dostępu — bez cen chmury za węzeł czy ograniczeń dostawcy.