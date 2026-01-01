Wdróż Memgraph jednym kliknięciem.
Wysokowydajna grafowa baza danych w pamięci, zbudowana dla analiz w czasie rzeczywistym na połączonych danych, przepływów pracy AI i potoków strumieniowych.
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Co możesz zbudować z Memgraph
Memgraph to grafowa baza danych in-memory, zaprojektowana do przetwarzania w czasie rzeczywistym dużych, wzajemnie połączonych zbiorów danych. Jest w pełni kompatybilna z Cypherem — co czyni ją zamiennikiem typu „drop-in” dla zapytań Neo4j — zapewniając jednocześnie znacznie niższe opóźnienia w przypadku obciążeń strumieniowych i sterowanych zdarzeniami. Dołączona biblioteka MAGE dodaje ponad 50 modułów algorytmów grafowych (PageRank, wykrywanie społeczności, najkrótsze ścieżki i inne), które działają natywnie w bazie danych bez zewnętrznych frameworków.
To wdrożenie łączy Memgraph z Memgraph Lab, przeglądarkowym wizualnym interfejsem zapytań do pisania zapytań Cypher, eksplorowania struktury grafu i przeprowadzania eksperymentów z algorytmami. Uruchomienie obu na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad alokacją pamięci, przechowywaniem danych i politykami dostępu — bez cen chmury za węzeł czy ograniczeń dostawcy.
Główne cechy Memgraph
Wydajność w pamięci
Dane grafowe są przechowywane w całości w pamięci RAM, co umożliwia przechodzenie w czasie poniżej milisekundy i odpowiedzi na zapytania w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku głęboko połączonych zbiorów danych.
Kompatybilność Cypher
Pełna obsługa openCypher oznacza, że istniejące zapytania, sterowniki i narzędzia Neo4j migrują przy minimalnych zmianach w składni zapytań.
Biblioteka algorytmów MAGE
Ponad 50 wbudowanych algorytmów grafowych — PageRank, centralność pośrednictwa, wykrywanie społeczności, przewidywanie połączeń — działa jako natywne moduły zapytań bez zewnętrznych potoków.
Memgraph Lab UI
Wizualny interfejs oparty na przeglądarce do pisania i uruchamiania zapytań Cypher, inspekcji topologii grafu oraz interaktywnego eksplorowania wyników algorytmów.
Pozyskiwanie danych strumieniowych
Natywne integracje Kafka i Pulsar umożliwiają ciągłe aktualizacje grafów ze strumieni zdarzeń bez wsadowych potoków ETL ani zewnętrznych konektorów.
GraphRAG i Pamięć AI
Pamięć i wyszukiwanie o strukturze grafu wzbogaca aplikacje LLM o kontekst uwzględniający relacje, umożliwiając dokładniejsze odpowiedzi w agentach AI i chatbotach.
Dlaczego warto uruchomić Memgraph na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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