Wdróż ByteStash jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer fragmentów kodu z podświetlaniem składni, wyszukiwaniem pełnotekstowym i opcjonalnym SSO dla programistów i zespołów.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ByteStash
ByteStash to hostowana samodzielnie aplikacja internetowa do przechowywania, organizowania i udostępniania fragmentów kodu w jednej przeszukiwalnej bibliotece. Obsługuje dziesiątki języków programowania z pełnym podświetlaniem składni, umożliwia filtrowanie według języka lub słowa kluczowego, przypinanie ulubionych dla szybkiego dostępu oraz publiczne udostępnianie fragmentów kodu bez wymagania kont od odbiorców.
W przeciwieństwie do narzędzi do fragmentów kodu opartych na chmurze, ByteStash działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze z lekką bazą danych SQLite — bez wymagania zewnętrznych usług. Oferuje pełny interfejs REST API z dokumentacją Swagger i opcjonalną integracją OpenID Connect, dzięki czemu jest równie odpowiedni dla samodzielnych programistów, jak i zespołów korzystających ze scentralizowanego zarządzania tożsamością.
Główne cechy ByteStash
Podświetlanie składni
Obsługuje dziesiątki języków programowania, dzięki czemu każdy fragment kodu jest renderowany z dokładnym, czytelnym kolorowaniem składni.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukuj i filtruj całą Twoją bibliotekę fragmentów kodu według języka, słowa kluczowego lub tagu, aby znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz w kilka sekund.
Publiczne udostępnianie
Udostępniaj pojedyncze fragmenty lub kolekcje za pośrednictwem publicznych linków — odbiorcy nie potrzebują konta, aby je przeglądać.
Dostęp do API REST
Pełne API CRUD z wbudowaną dokumentacją Swagger pozwala na integrację pobierania fragmentów kodu ze skryptami, edytorami lub potokami CI.
Integracja SSO
Podłącz dowolnego dostawcę OpenID Connect, aby włączyć jednokrotne logowanie dla zespołów korzystających już ze scentralizowanego zarządzania tożsamością.
Dlaczego warto uruchomić ByteStash na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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