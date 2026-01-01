Do 69% zniżki na ByteStash

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Samodzielnie hostowany menedżer fragmentów kodu z podświetlaniem składni, wyszukiwaniem pełnotekstowym i opcjonalnym SSO dla programistów i zespołów.

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68% zniżki
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50 GB przestrzeni na dysku NVMe
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KVM 8
277,99  zł
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ByteStash

ByteStash to hostowana samodzielnie aplikacja internetowa do przechowywania, organizowania i udostępniania fragmentów kodu w jednej przeszukiwalnej bibliotece. Obsługuje dziesiątki języków programowania z pełnym podświetlaniem składni, umożliwia filtrowanie według języka lub słowa kluczowego, przypinanie ulubionych dla szybkiego dostępu oraz publiczne udostępnianie fragmentów kodu bez wymagania kont od odbiorców.

W przeciwieństwie do narzędzi do fragmentów kodu opartych na chmurze, ByteStash działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze z lekką bazą danych SQLite — bez wymagania zewnętrznych usług. Oferuje pełny interfejs REST API z dokumentacją Swagger i opcjonalną integracją OpenID Connect, dzięki czemu jest równie odpowiedni dla samodzielnych programistów, jak i zespołów korzystających ze scentralizowanego zarządzania tożsamością.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ByteStash

Podświetlanie składni

Obsługuje dziesiątki języków programowania, dzięki czemu każdy fragment kodu jest renderowany z dokładnym, czytelnym kolorowaniem składni.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukuj i filtruj całą Twoją bibliotekę fragmentów kodu według języka, słowa kluczowego lub tagu, aby znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz w kilka sekund.

Publiczne udostępnianie

Udostępniaj pojedyncze fragmenty lub kolekcje za pośrednictwem publicznych linków — odbiorcy nie potrzebują konta, aby je przeglądać.

Dostęp do API REST

Pełne API CRUD z wbudowaną dokumentacją Swagger pozwala na integrację pobierania fragmentów kodu ze skryptami, edytorami lub potokami CI.

Integracja SSO

Podłącz dowolnego dostawcę OpenID Connect, aby włączyć jednokrotne logowanie dla zespołów korzystających już ze scentralizowanego zarządzania tożsamością.

Dlaczego warto uruchomić ByteStash na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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