ByteStash to hostowana samodzielnie aplikacja internetowa do przechowywania, organizowania i udostępniania fragmentów kodu w jednej przeszukiwalnej bibliotece. Obsługuje dziesiątki języków programowania z pełnym podświetlaniem składni, umożliwia filtrowanie według języka lub słowa kluczowego, przypinanie ulubionych dla szybkiego dostępu oraz publiczne udostępnianie fragmentów kodu bez wymagania kont od odbiorców.

W przeciwieństwie do narzędzi do fragmentów kodu opartych na chmurze, ByteStash działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze z lekką bazą danych SQLite — bez wymagania zewnętrznych usług. Oferuje pełny interfejs REST API z dokumentacją Swagger i opcjonalną integracją OpenID Connect, dzięki czemu jest równie odpowiedni dla samodzielnych programistów, jak i zespołów korzystających ze scentralizowanego zarządzania tożsamością.