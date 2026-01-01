Workout Cool to samodzielnie hostowana platforma do coachingu fitness, która zapewnia kompleksową bazę danych ćwiczeń, narzędzie do tworzenia ustrukturyzowanych planów treningowych i śledzenie sesji — wszystko działa na Twoim własnym serwerze, bez opłat abonamentowych i udostępniania danych stronom trzecim. Użytkownicy mogą przeglądać ćwiczenia z instruktażowymi demonstracjami wideo, tworzyć niestandardowe programy treningowe zorganizowane według grup mięśniowych lub celów treningowych i rejestrować sesje treningowe, aby śledzić postępy w czasie.

W przeciwieństwie do hostowanych aplikacji fitness, które blokują dane historyczne za subskrypcjami, Workout Cool przechowuje całą historię treningów w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze. Platforma obsługuje uwierzytelnianie za pomocą adresu e-mail i hasła wraz z opcjonalnym Google OAuth, a wbudowana biblioteka ćwiczeń może być wstępnie wypełniona przykładowymi danymi przy pierwszym uruchomieniu.