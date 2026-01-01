Do 69% zniżki na Workout Cool

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Otwartoźródłowa platforma do coachingu fitness do tworzenia planów treningowych, śledzenia postępów i zarządzania osobistą biblioteką ćwiczeń.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Workout Cool

Workout Cool to samodzielnie hostowana platforma do coachingu fitness, która zapewnia kompleksową bazę danych ćwiczeń, narzędzie do tworzenia ustrukturyzowanych planów treningowych i śledzenie sesji — wszystko działa na Twoim własnym serwerze, bez opłat abonamentowych i udostępniania danych stronom trzecim. Użytkownicy mogą przeglądać ćwiczenia z instruktażowymi demonstracjami wideo, tworzyć niestandardowe programy treningowe zorganizowane według grup mięśniowych lub celów treningowych i rejestrować sesje treningowe, aby śledzić postępy w czasie.

W przeciwieństwie do hostowanych aplikacji fitness, które blokują dane historyczne za subskrypcjami, Workout Cool przechowuje całą historię treningów w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze. Platforma obsługuje uwierzytelnianie za pomocą adresu e-mail i hasła wraz z opcjonalnym Google OAuth, a wbudowana biblioteka ćwiczeń może być wstępnie wypełniona przykładowymi danymi przy pierwszym uruchomieniu.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Workout Cool

Biblioteka ćwiczeń

Przeglądaj kompleksową bazę danych ćwiczeń z instruktażowymi demonstracjami wideo, uporządkowanych według grupy mięśni, sprzętu i rodzaju treningu.

Kreator planu treningowego

Twórz ustrukturyzowane wielodniowe programy treningowe z niestandardowym wyborem ćwiczeń, seriami, powtórzeniami i okresami odpoczynku dla każdego celu fitness.

Logowanie sesji

Rejestruj każdą sesję treningową z rzeczywistymi danymi dotyczącymi wydajności, abyś mógł(mogła) śledzić progresję ciężaru i objętość w czasie.

Śledzenie postępów

Wizualizuj przyrost siły i konsekwencję treningową za pomocą wykresów, które pokazują trendy wyników w różnych sesjach i programach treningowych.

Filtrowanie grup mięśniowych

Filtruj i odkrywaj ćwiczenia według docelowej grupy mięśniowej, aby budować zrównoważone programy obejmujące każdą część ciała.

Dlaczego warto uruchomić Workout Cool na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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