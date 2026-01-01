Wdróż Workout Cool jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma do coachingu fitness do tworzenia planów treningowych, śledzenia postępów i zarządzania osobistą biblioteką ćwiczeń.
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Co możesz zbudować z Workout Cool
Workout Cool to samodzielnie hostowana platforma do coachingu fitness, która zapewnia kompleksową bazę danych ćwiczeń, narzędzie do tworzenia ustrukturyzowanych planów treningowych i śledzenie sesji — wszystko działa na Twoim własnym serwerze, bez opłat abonamentowych i udostępniania danych stronom trzecim. Użytkownicy mogą przeglądać ćwiczenia z instruktażowymi demonstracjami wideo, tworzyć niestandardowe programy treningowe zorganizowane według grup mięśniowych lub celów treningowych i rejestrować sesje treningowe, aby śledzić postępy w czasie.
W przeciwieństwie do hostowanych aplikacji fitness, które blokują dane historyczne za subskrypcjami, Workout Cool przechowuje całą historię treningów w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze. Platforma obsługuje uwierzytelnianie za pomocą adresu e-mail i hasła wraz z opcjonalnym Google OAuth, a wbudowana biblioteka ćwiczeń może być wstępnie wypełniona przykładowymi danymi przy pierwszym uruchomieniu.
Główne cechy Workout Cool
Biblioteka ćwiczeń
Przeglądaj kompleksową bazę danych ćwiczeń z instruktażowymi demonstracjami wideo, uporządkowanych według grupy mięśni, sprzętu i rodzaju treningu.
Kreator planu treningowego
Twórz ustrukturyzowane wielodniowe programy treningowe z niestandardowym wyborem ćwiczeń, seriami, powtórzeniami i okresami odpoczynku dla każdego celu fitness.
Logowanie sesji
Rejestruj każdą sesję treningową z rzeczywistymi danymi dotyczącymi wydajności, abyś mógł(mogła) śledzić progresję ciężaru i objętość w czasie.
Śledzenie postępów
Wizualizuj przyrost siły i konsekwencję treningową za pomocą wykresów, które pokazują trendy wyników w różnych sesjach i programach treningowych.
Filtrowanie grup mięśniowych
Filtruj i odkrywaj ćwiczenia według docelowej grupy mięśniowej, aby budować zrównoważone programy obejmujące każdą część ciała.
Dlaczego warto uruchomić Workout Cool na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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