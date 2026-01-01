Flame to samodzielnie hostowana strona startowa, która zamienia Twój serwer w zorganizowane centrum dla wszystkich Twoich aplikacji i zakładek. Wszystko jest zarządzane za pomocą wbudowanego GUI — bez plików konfiguracyjnych do edycji, bez wymaganych restartów. Dodawaj aplikacje, organizuj zakładki i dostosuj wygląd w całości z poziomu przeglądarki.

W przeciwieństwie do hostowanych usług pulpitu nawigacyjnego, Flame działa w całości na Twoim własnym VPS, zachowując prywatność Twojego spisu usług i zakładek. Integracja z etykietami Docker automatycznie wykrywa uruchomione kontenery, dzięki czemu Twój pulpit nawigacyjny pozostaje aktualny w miarę wdrażania nowych usług.