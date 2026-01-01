Wdróż Flame jednym kliknięciem.
Hostowana samodzielnie strona startowa i panel domowy dla Twojego serwera osobistego i usług homelab.
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Co możesz zbudować z Flame
Flame to samodzielnie hostowana strona startowa, która zamienia Twój serwer w zorganizowane centrum dla wszystkich Twoich aplikacji i zakładek. Wszystko jest zarządzane za pomocą wbudowanego GUI — bez plików konfiguracyjnych do edycji, bez wymaganych restartów. Dodawaj aplikacje, organizuj zakładki i dostosuj wygląd w całości z poziomu przeglądarki.
W przeciwieństwie do hostowanych usług pulpitu nawigacyjnego, Flame działa w całości na Twoim własnym VPS, zachowując prywatność Twojego spisu usług i zakładek. Integracja z etykietami Docker automatycznie wykrywa uruchomione kontenery, dzięki czemu Twój pulpit nawigacyjny pozostaje aktualny w miarę wdrażania nowych usług.
Główne cechy Flame
Zarządzanie oparte na GUI
Dodawaj, aktualizuj i usuwaj aplikacje oraz zakładki bezpośrednio z interfejsu internetowego bez edytowania plików konfiguracyjnych.
Autowykrywanie Docker
Automatycznie wykrywa działające kontenery, odczytując etykiety Docker, utrzymując Twój pulpit nawigacyjny w synchronizacji z wdrożonymi usługami.
Zintegrowane wyszukiwanie
Wbudowany pasek wyszukiwania obsługuje 11 dostawców wyszukiwania internetowego i filtruje lokalne aplikacje oraz zakładki w czasie rzeczywistym.
Niestandardowe motywy
Wybierz spośród 15 wbudowanych motywów kolorystycznych lub stwórz Twój własny za pomocą niestandardowego edytora motywów i nadpisań CSS.
Widżet pogody
Wyświetlaj aktualne warunki pogodowe na swoim panelu, używając darmowego klucza API pogody i współrzędnych Twojej lokalizacji.
Dlaczego warto uruchomić Flame na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
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